Сборная России по футболу

- 3 марта
- 16:16 Джикия изменил мнение насчет перехода российского футбола в Азию 6
- 15:25 Джикия рассказал о проблемах с лишним весом 2
- 1 марта
- 19:43 Рианчо назвал российских игроков, которые улучшили европейский футбол
- 17:38 Дзюба обвинил сборную Карпина в безволии и упрекнул тренера: «Вызывает всех подряд» 4
- 17:16 Дзюба рассказал, как чуть не подрался с Карпиным
- 16:42 Дзюба рассказал, за что безумно уважает Черчесова 5
- 14:21 Дзюба рассказал, примет ли вызов Карпина в сборную России на матч с Ираном 5
- 09:13 Кобелев обвинил Карпина в том, что он «пудрит мозги» болельщикам 12
- 28 февраля
- 21:50 Кадыров: «Болельщики с Fan ID могут захотеть в качестве бонуса полет на Луну» 2
- 19:59 УЕФА пригласил женскую сборную России-U17 на турнир в Бангладеш. РФС подтвердил 7
- 19:00 Фото Появились изображения формы сборной России для ЧМ-2022 10
- 17:56 Лахиялов: «Если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную, я потеряю к ней интерес» 6
- 15:41 Текст Итальянский клуб тащит вратарь с русскими корнями: летом приезжает в Подмосковье, его дед дружил с Яшиным 12
- 11:31 «Ну, окей». Карпин отреагировал на слова Тарасовой о деградации российского футбола 2
- 08:55 Стало известно, каких тренеров Карпин поставил на 1-е, 2-е и 3-е места в голосовании The Best 3
- 07:59 ФИФА раскрыла, кого Карпин и Джикия назвали лучшими футболистами года 5
- 27 февраля
- 23:56 Писарев назвал ключевой момент в кубковом дерби «Спартак» – «Локомотив» 4
- 21:48 Карпин и Джикия приняли участие в голосовании ФИФА. Они выбирали номинантов премии The Best
- 18:33 Карпин сравнил тренеров с обезьянами: «А я буду волком!» 2
- 18:23 «Многим не понравится, если я возьму перчатки». Мостовой ответил на вопрос о возможном бое с Карпиным и Шалимовым 3
- 18:12 Карпин рассказал, когда огласит состав сборной России на матч с Ираном
- 17:56 Около 100 тысяч человек оформили Fan ID за последний месяц 1
- 14:59 Карпин раскрыл подробности диалога с РФС о матчах сборной России с бразильскими клубами
- 14:17 Жоаозиньо: «Как россиянин я рад, что Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ» 2
- 12:45 Карпин рассказал, в каком случае может вызвать Дзюбу в сборную России 1
- 12:15 Фото Карпин посетил финал Кубка России по мини-футболу
- 11:50 «Заранее я бы ничему не радовался». Карпин – о матче сборных России и Ирана 11
- 11:18 Карпин высказался о возможном вызове Малкома и Клаудиньо в сборную России 5
- 10:45 «Сильнейший за последний год». Семин – о следующем сопернике сборной России
- 08:20 «Будем следить за ним». Тренер сборной России Писарев – о Дзюбе 1