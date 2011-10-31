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Главная
Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Россия
Сборная России по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.rfs.ru
Тренер:
Валерий Карпин
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
Вчера, 15:15
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
Вчера, 14:16
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
Вчера, 13:26
15
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
Вчера, 13:03
7
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
5 ноября
4
Список всех тренерских провалов Черчесова
5 ноября
8
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
5 ноября
9
Бубнов отреагировал на слова Карпина про Глушенкова
4 ноября
14
Карпин высказался об отстранении сборной России
4 ноября
5
«Снял микрофон, сказал людям с камерой не снимать»: подробности конфликта Карпина с Глушенковым
4 ноября
22
Определен интересант невызова Глушенкова в сборную России
3 ноября
5
Подробности конфликта Глушенкова в сборной России
3 ноября
53
Карпин отреагировал на недовольство Глушенкова, что его в сборной к чему-то обязывают
3 ноября
8
Стало известно, кто покажет матчи России с Узбекистаном и Венесуэлой
3 ноября
Отец Глушенкова отреагировал на невызов сына в сборную России
3 ноября
7
Карпин честно ответил, почему не вызвал Глушенкова в сборную России
3 ноября
30
Украинский клуб запретил футболисту сборной Венесуэлы играть с Россией
2 ноября
4
Беспилотник попал в поезд с игроками «Локомотива», Карпин не вызвал Глушенкова в сборную, «Динамо» лидирует в РПЛ. Главное за неделю
2 ноября
Директор «Родины» в восторге от Альбы: «Тот человек, который нам нужен»
1 ноября
4
«Неприемлемая вещь»: Гаджиев – о ситуации с Глушенковым и сборной России
31 октября
11
В Госдуме высказались о возможном возвращении России к международным соревнованиям
30 октября
2
Колосков оценил шансы на возвращение команд из России до конца года
30 октября
8
Стало известно, почему в футболе сборные России могут не вернуть так, как в хоккее
30 октября
1
Аршавин: «В футболе Россию вернут в последнюю очередь»
30 октября
2
Сборная Эсватини хочет сыграть с Россией
30 октября
46
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Хачатурянц: «Занимаемся организацией исторического матча для сборной России»
29 октября
9
Сборная России забила 9 голов Камеруну на ЧМ U15
29 октября
4
1
2
3
4
5
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
1
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
2
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
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