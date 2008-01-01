Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа H
|10 тур
|14 ноября, воскресенье
|17:00
|Хорватия
|1:0
|Россия
|9 тур
|11 ноября, четверг
|20:00
|Россия
|6:0
|Кипр
|8 тур
|11 октября, понедельник
|21:45
|Словения
|1:2
|Россия
|7 тур
|8 октября, пятница
|21:45
|Россия
|1:0
|Словакия
|6 тур
|7 сентября, вторник
|21:45
|Россия
|2:0
|Мальта
|5 тур
|4 сентября, суббота
|19:00
|Кипр
|0:2
|Россия
|4 тур
|1 сентября, среда
|21:45
|Россия
|0:0
|Хорватия
|3 тур
|30 марта, вторник
|21:45
|Словакия
|2:1
|Россия
|2 тур
|27 марта, суббота
|17:00
|Россия
|2:1
|Словения
|1 тур
|24 марта, среда
|22:45
|Мальта
|1:3
|Россия