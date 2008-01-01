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    Результаты сборной России по футболу

    Сайт http://www.rfs.ru
    Тренер Валерий Карпин
    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021

    		24 марта, четверг 20:00 Россия 0:0 Польша
    Матч отменен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа H
    10 тур
    		14 ноября, воскресенье 17:00 Хорватия 1:0 Россия
    9 тур
    		11 ноября, четверг 20:00 Россия 6:0 Кипр
    8 тур
    		11 октября, понедельник 21:45 Словения 1:2 Россия
    7 тур
    		8 октября, пятница 21:45 Россия 1:0 Словакия
    6 тур
    		7 сентября, вторник 21:45 Россия 2:0 Мальта
    5 тур
    		4 сентября, суббота 19:00 Кипр 0:2 Россия
    4 тур
    		1 сентября, среда 21:45 Россия 0:0 Хорватия
    3 тур
    		30 марта, вторник 21:45 Словакия 2:1 Россия
    2 тур
    		27 марта, суббота 17:00 Россия 2:1 Словения
    1 тур
    		24 марта, среда 22:45 Мальта 1:3 Россия
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