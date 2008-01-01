Турниры:

Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Лига наций. 2022/2023 Чемпионат Европы. Групповой этап 2020 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2021 Товарищеские матчи. Сборные. 2020 . Товарищеские матчи. Сборные. 2019 Отбор ЧЕ-2020. 2019 . Чемпионат мира. Групповой этап 2018 Товарищеские матчи. Сборные. 2018 Товарищеские матчи. 2017 Кубок конфедераций. 2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2017 Чемпионат Европы. 2016 Товарищеские матчи. Сборные. 2016 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016. 2014/2015 Чемпионат мира. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа. 2012/2013 Чемпионат Европы. Групповой раунд 2012 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Товарищеские матчи. Сборные. 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012. 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные. 2010 Товарищеские матчи. Сборные. 2009 Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2010 Чемпионат Европы. Групповой этап 2008 Товарищеские матчи. Сборные 2008 Товарищеские матчи. Сборные 2007 Отборочные матчи к ЧЕ. 2008 Товарищеский матч. 2006