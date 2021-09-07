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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Мальта
Россия - Мальта: обзор матча 07 сентября 2021
Россия
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 6 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
10'
Ф. Смолов
84'
З. Бакаев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Мальта
86'
Замена
Н. Мускат
️️️️
Т. Теума
86'
Замена
К. Шоу
️️️️
А. Агиус
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Бакаев
84'
83'
Желтая карточка
Р. Камензули
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Ионов
79'
75'
Замена
Ш. Димек
️️️️
К. Аттард
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Смолов
71'
68'
Желтая карточка
С. Борг
66'
Замена
Т. Каруана
️️️️
С. Писани
66'
Замена
А. Сатариано
️️️️
Л. Монтебелло
Замена
И. Самошников
️️️️
А. Миранчук
58'
Желтая карточка
А. Миранчук
50'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Захарян
46'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Ерохин
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Алексей Миранчук
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
21
Александр Ерохин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
9
Кейн Аттард
ЛАЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Райан Камензули
ПАЗ
18
Стив Писани
ОП
7
Джозеф Мбонг
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Россия
1
Александр Максименко
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
22
Илья Самошников
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Денис Черышев
ЛВ
13
Максим Мухин
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
23
Александер Сатариано
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
17
Ники Мускат
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
23
Янник Янкам
ЦФ
0
Декстер Ксереб
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Гилерме
5
Осипенко
3
Дивеев
4
Караваев
6
Баринов
11
Миранчук
23
Кузяев
8
Захарян
21
Ерохин
20
Ионов
9
Смолов
3-3-2-2
1
Бонелло
4
Борг
5
Агиус
22
Мускат
3
Камензули
18
Писани
9
Аттард
7
Мбонг
10
Теума
8
Мбонг
11
Монтебелло
20
Ионов
19
Жемалетдинов
19
Жемалетдинов
20
Ионов
11
Миранчук
22
Самошников
22
Самошников
11
Миранчук
21
Ерохин
11
Зобнин
11
Зобнин
21
Ерохин
8
Захарян
17
Бакаев
17
Бакаев
8
Захарян
9
Смолов
7
Заболотный
7
Заболотный
9
Смолов
11
Монтебелло
23
Сатариано
23
Сатариано
11
Монтебелло
5
Агиус
5
Шоу
5
Шоу
5
Агиус
10
Теума
17
Мускат
17
Мускат
10
Теума
18
Писани
23
Каруана
23
Каруана
18
Писани
9
Аттард
21
Димек
21
Димек
9
Аттард
Остались в запасе
Россия
Мальта
1
Александр Максименко
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
13
Максим Мухин
ОП
6
Денис Черышев
ЛВ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
23
Янник Янкам
ЦФ
0
Декстер Ксереб
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
1
Александр Максименко
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
13
Максим Мухин
ОП
6
Денис Черышев
ЛВ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
23
Янник Янкам
ЦФ
0
Декстер Ксереб
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Россия - Мальта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Рен ТВ
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