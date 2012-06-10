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РПЛ 2026/2027
Команды
Рубин
Илья Самошников
€ 2 млн
Илья Самошников
Рубин
14 ноября 1997 (28), Москва
#71 | Защитник
177 см | 64 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Агент объяснил, зачем Самошников сменил «Спартак» на «Рубин»
10 июля
1
«Спартак» отдал в аренду игрока, купленного прошлым летом за 350 миллионов рублей
8 июля
6
«Рубин» арендует игрока «Спартака» без права выкупа
8 июля
4
Раскрыт новый клуб спартаковца Самошникова
4 июля
19
Агент спартаковца Самошникова высказался о будущем игрока
28 июня
3
«Ахмат» отказался от двух игроков «Спартака»
27 июня
8
«Спартак» предложил своего защитника нескольким клубам РПЛ
23 июня
4
«Спартак» хочет отдать в аренду игрока, купленного прошлым летом за 350 миллионов рублей
10 июня
12
«Спартак» готов продать двух российских футболистов
28 мая
10
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
24 мая
6
Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»
22 мая
24
Агент Самошникова прояснил будущее защитника «Спартака», не играющего с октября
1 мая
12
Агент Самошникова рассказал о состоянии спартаковца, пропустившего полгода
21 апреля
1
Список игроков «Спартака», которые пропустят матч с «Ростовом»
11 апреля
10
Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с «Зенитом»
8 апреля
23
Карседо рассказал о восстановлении Самошникова, Помазуна и Бабича
13 марта
3
Два игрока «Спартака» вернулись к тренировкам в общей группе
12 марта
2
Агент Самошникова рассказал о восстановлении игрока «Спартака»
12 марта
4
Еще два футболиста «Спартака» пропустят матч с «Зенитом»
10 марта
21
Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком
21 февраля
3
Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым
14 февраля
5
Самошников вернулся в расположение «Спартака»
3 февраля
2
Пономарев – о депрессии у игрока «Спартака»: «Оштрафовать его к чертовой матери»
28 января
9
У игрока «Спартака» черная полоса: «Расстался с женой, вирус, травма»
28 января
12
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
27 января
3
У игрока «Спартака» выявлена депрессия: подробности
27 января
9
Агент Самошникова объяснил, почему защитник покинул сбор «Спартака»
27 января
1
«Спартак» отправил Самошникова из Дубая в Москву
27 января
2
Руководство «Спартака» разочаровано в летнем трансфере
26 января
6
Мостовой назвал странный трансфер «Спартака»
26 января
6
1
2
3
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