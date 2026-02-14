Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на ютуб-канал «За деньги» прояснил ситуацию с защитником «Спартака» Ильей Самошниковым.

«Я могу рассказать всю ситуацию по Самошникову, думаю, он не обидится. Самошников перешел в «Спартак», проведя блестящий прошлый сезон в «Локомотиве». Когда он перешел, сыграл несколько игр и получил травму. Потом у него был достаточно тяжелый развод, на фоне которого у него появились определенные неврологические проблемы. Это проблемы, связанные с нашим опорно-двигательным аппаратом, с нервной системой. Это физиологическая проблема. Он стал эту проблему решать медикаментозными способами, сезон закончился.

Сейчас он поехал на сбор, будучи уверенным, что сможет работать в общей группе. Он отработал несколько дней, там действительно есть травмы, есть синдром, и он сейчас проходит курс медицинских процедур. Это уже никак не связано с депрессией. Это проблема, связанная с плохой нервной проводимостью мышц», – сказал Слуцкий.