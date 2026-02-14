Введите ваш ник на сайте
Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым

Вчера, 22:10
4

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на ютуб-канал «За деньги» прояснил ситуацию с защитником «Спартака» Ильей Самошниковым.

«Я могу рассказать всю ситуацию по Самошникову, думаю, он не обидится. Самошников перешел в «Спартак», проведя блестящий прошлый сезон в «Локомотиве». Когда он перешел, сыграл несколько игр и получил травму. Потом у него был достаточно тяжелый развод, на фоне которого у него появились определенные неврологические проблемы. Это проблемы, связанные с нашим опорно-двигательным аппаратом, с нервной системой. Это физиологическая проблема. Он стал эту проблему решать медикаментозными способами, сезон закончился.

Сейчас он поехал на сбор, будучи уверенным, что сможет работать в общей группе. Он отработал несколько дней, там действительно есть травмы, есть синдром, и он сейчас проходит курс медицинских процедур. Это уже никак не связано с депрессией. Это проблема, связанная с плохой нервной проводимостью мышц», – сказал Слуцкий.

  • Ранее сообщалось, что в клубе ожидали гораздо большего от трансфера игрока, который по различным причинам не выходил на поле с 25 октября.
  • «Спартак» приобрел Самошникова у «Локомотива» 19 августа прошлого года за 3,7 миллиона евро.
  • 28‑летний защитник провел за красно‑белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

FWSPM
1771097448
Все проблемы от того что вместо того что бы лечиться нормально глушат синьку что только все усугубляет.
Ответить
Безлимит
1771101057
Он отработал несколько дней, там действительно есть травмы, есть синдром, и он сейчас проходит курс медицинских процедур===== Кароч любой клуб следит за здоровьем своих игроков.По причине того, что они туда деньги закачали.Кого то купили за большие деньги , и всем большую зарплату платят.. Для примера -----айболид за полугодовую зарплату Самошникова всю свою жизнь будет впахивать.Так что все норм там.
Ответить
