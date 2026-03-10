Гурцкая оценил перспективы Карседо выиграть РПЛ со «Спартаком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

В 20-м туре РПЛ красно-белые победили на своем поле «Акрон» со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

Видеообзор матча на «Лукойл Арене» можно посмотреть здесь.

– Карседо – это тот тренер, с которым «Спартак» может титул взять?

– Ну, не знаю… Пока нет. Пока не видно ничего. Он радовался сильно, да, обыграл «Акрон»…

– Я спрашивал, не может ли он праздновать с ними, а может ли он выстроить чемпионскую команду?

– Не знаю. Пусть они сыграют с «Зенитом».