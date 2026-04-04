Реакция Дзюбы на отмену гола в матче с ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об отмене своего гола в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Мяч форварда на 90+3 не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.
– Был фол в атаке в моменте со вторым голом?
– Как по мне – нет.
- Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.
- ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
- У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.
Источник: «Матч ТВ»