Реакция Дзюбы на отмену гола в матче с ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об отмене своего гола в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Мяч форварда на 90+3 не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.

– Был фол в атаке в моменте со вторым голом?

– Как по мне – нет.