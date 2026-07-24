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  • В «Родине» высказались о предстоящем матче со «Спартаком»: «Гранд российского футбола»

В «Родине» высказались о предстоящем матче со «Спартаком»: «Гранд российского футбола»

24 июля, 13:28
15

Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился ожиданиями от матча со «Спартаком». Команда сыграют в 1-м туре РПЛ.

«Конечно, мы с нетерпением и большим воодушевлением ждeм начала этого турнира, за право участвовать в котором мы так упорно боролись в прошлом году.

Что касается первого соперника в сезоне, то прежде всего мы собираемся получить удовольствие от игры, ведь это гранд российского футбола. А хороший это вариант или плохой – увидим после матча.

В любом случае в чемпионате нужно сыграть со всеми, рано или поздно. Будем бороться, сражаться и постараемся представить «Родину» в лучшем свете», – сказал Диас.

  • Матч «Спартак»«Балтика» пройдет 25 июля на стадионе «Лукойл Арена».
  • Начало – в 20:45 по московскому времени.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Родина Спартак Диас Хуан
Комментарии (15)
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andrei-sarap-yandex
1784889427
ГРАНД ??? НЕ СМЕШИТЕ
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subbotaspartak
1784890267
Едем мы на Родину.... Химки...
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Цугундeр
1784893254
)) Камарилья гишпанская ишь чё удумала..) Уже четвёртый родственник чемпионов мира!) Хуан на Хуане и хуаном погоняет.. Хуан Хуану глаз не высосет, но весной потребует вернуть... У нас этих Хуанов..
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Литейный 4 (returned)
1784893344
Родина должна унизить антинародных. Гыгыгы
Ответить
Лицом_на_клаве
1784894661
Гранд Спартак? Да вы шо!
Ответить
Император 1
1784896000
Матч Спартак—Балтика пройдёт 25 июля— бедная Балтика два дня подряд играет.
Ответить
zigbert
1784897002
К любому сопернику надо относиться предельно мобилизованным.
Ответить
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