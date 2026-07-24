В «Родине» высказались о предстоящем матче со «Спартаком»: «Гранд российского футбола»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился ожиданиями от матча со «Спартаком». Команда сыграют в 1-м туре РПЛ.

«Конечно, мы с нетерпением и большим воодушевлением ждeм начала этого турнира, за право участвовать в котором мы так упорно боролись в прошлом году.

Что касается первого соперника в сезоне, то прежде всего мы собираемся получить удовольствие от игры, ведь это гранд российского футбола. А хороший это вариант или плохой – увидим после матча.

В любом случае в чемпионате нужно сыграть со всеми, рано или поздно. Будем бороться, сражаться и постараемся представить «Родину» в лучшем свете», – сказал Диас.