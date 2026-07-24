Дивеев не видит конкурентов у «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос о конкуренции в новом сезоне чемпионата России.
– Победа в Суперкубке – это лучшее начало сезона?
– Да, мы выиграли трофей, всех поздравляю, но надо готовиться к началу чемпионата, выигрывать как можно больше матчей и забирать трофей досрочно.
– Топ‑3 конкурента «Зенита» в предстоящем сезоне?
– Мы, мы и еще раз мы. Мы сами себе конкуренты, и всe. Если будем настроены, будем выполнять то, что нам говорят и как надо действовать, думаю, нам не будет равных.
- «Зенит» – действующий победитель чемпионата России.
- В 1-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Акроном» 25 июля. Начало матча – в 16:15 мск.
Источник: «Матч ТВ»