«Балтика» продолжила серию поражений в РПЛ

Поражение от ЦСКА (1:2) в 1-м туре РПЛ продлило безвыигрышную серию калининградской «Балтики» до пяти матчей.

Концовку предыдущего чемпионата балтийцы провели с четырьмя поражениями кряду, и неудача на «ВЭБ Арене» стала пятой подряд.