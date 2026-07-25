«Балтика» продолжила серию поражений в РПЛ

Поражение от ЦСКА (1:2) в 1-м туре РПЛ продлило безвыигрышную серию калининградской «Балтики» до пяти матчей.
Концовку предыдущего чемпионата балтийцы провели с четырьмя поражениями кряду, и неудача на «ВЭБ Арене» стала пятой подряд.
- Как отмечает Opta Sports, главный тренер калининградцев Андрей Талалаев лишь однажды переживал более затяжную черную полосу в РПЛ – в 2022 году его команды («Ахмат» и «Торпедо») уступали в шести встречах подряд.
- Сезон-2025/26 «Балтика» завершила на шестом месте, заработав 46 очков.
- В следующем туре РПЛ «Балтика» примет «Динамо».
Источник: «Бомбардир»