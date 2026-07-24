Суперкомпьютер определил фаворита сезона РПЛ

«Зенит» получил наивысшие шансы на чемпионство в РПЛ сезона-2026/27 по оценке аналитической компании Opta Sports.

Вероятность победы петербургской команды составляет 44,8%. Второе место в рейтинге фаворитов занял «Краснодар» – аналитики дают «быкам» 25,3% на титул. Замыкает тройку московский «Спартак», чьи шансы оценили в 11,4%.

«Локомотив», финишировавший третьим в прошлом сезоне, получил 4,1% вероятности на победу в чемпионате.