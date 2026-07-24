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Суперкомпьютер определил фаворита сезона РПЛ

Сегодня, 20:45
8

«Зенит» получил наивысшие шансы на чемпионство в РПЛ сезона-2026/27 по оценке аналитической компании Opta Sports.

Вероятность победы петербургской команды составляет 44,8%. Второе место в рейтинге фаворитов занял «Краснодар» – аналитики дают «быкам» 25,3% на титул. Замыкает тройку московский «Спартак», чьи шансы оценили в 11,4%.

«Локомотив», финишировавший третьим в прошлом сезоне, получил 4,1% вероятности на победу в чемпионате.

  • В сезоне-2025/26 «Зенит» оформил чемпионство, набрав 68 очков в 30 турах.
  • «Краснодар» уступил петербуржцам два очка и остался на второй строчке.
  • Тройку призеров замкнул «Локомотив» с 53 баллами.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Mirak92
1784915645
1 тур ау. какой фаворит?)) вы там боярышник ***...те? конченые)
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Император 1
1784915666
Посмотрим, что комп определит перед 30-ым туром.
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aaaaahhhh
1784916148
Это ему Миллер сказал!!!:)))
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Бумбраш
1784916912
Комуктер по ходу сломался,как Спартаку 3место отдали,секелухи про 6-е визжат))) кто тупой? Компуктер или сикелухи???)))
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R_a_i_n
1784916944
На варе суперкомпьютера сидел Карасёв 😅
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Иван Петров 1986
1784919932
Это напоминание для судей, чтобы правильно все делали.
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