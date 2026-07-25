24-летний судья высказался о своем возрасте накануне дебюта в РПЛ

Судья Матвей Заика поделился ожиданиями от своего дебюта в РПЛ.

24-летний арбитр обслужит матч 1-го тура чемпионата России «Динамо» – «Крылья Советов». Игра состоится сегодня, начало – в 14:00 мск.

– Вам 24 года. Ощущаете разницу в возрасте с коллегами?

– На таком уровне все выравнивается. Я не думаю о том, что мне 24 года, а кому-то больше. Мне без разницы, 15 мне лет или 45 – я должен принимать решения.

Если я ошибаюсь или принимаю неправильное решение, никто не будет смотреть на мой возраст, на то, молодой я или неопытный. Всем все равно. И болельщикам в том числе. Я должен просто выполнять свою работу.