Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что Лионель Месси завершает карьеру в национальной команде.

«Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за национальную сборную.

Я же надеюсь, что он продолжит играть. Что бы ни делало его счастливым – мы тоже будем этому рады», – сказал Паредес.