Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что Лионель Месси завершает карьеру в национальной команде.
«Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за национальную сборную.
Я же надеюсь, что он продолжит играть. Что бы ни делало его счастливым – мы тоже будем этому рады», – сказал Паредес.
- Аргентина заняла второе место на прошедшем чемпионате мира-2026. В финале сборная уступила со счетом 0:1 Испании.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
- Ранее стало известно, что 39-летний нападающий не собирается в ближайшее время уходить из сборной.
Источник: Sport24