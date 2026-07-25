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  • Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины

Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины

Сегодня, 08:56

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что Лионель Месси завершает карьеру в национальной команде.

«Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за национальную сборную.

Я же надеюсь, что он продолжит играть. Что бы ни делало его счастливым – мы тоже будем этому рады», – сказал Паредес.

  • Аргентина заняла второе место на прошедшем чемпионате мира-2026. В финале сборная уступила со счетом 0:1 Испании.
  • Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
  • Ранее стало известно, что 39-летний нападающий не собирается в ближайшее время уходить из сборной.

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Источник: Sport24
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