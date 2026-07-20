Губерниев оскорбил сборную Аргентины тремя словами

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ», раскритиковал поведение сборной Аргентины после поражения в финале чемпионата мира-2026.
- Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
- Решающий матч состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде.
- Сразу после финального свистка аргентинские футболисты устроили потасовку. ФИФА планирует провести расследование в отношении южноамериканской команды.
«Ябеды, драчуны и плаксы! Тьфу на таких!» – написал Губерниев в соцсетях.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева