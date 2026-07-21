Смерть Кигана, развод Зобнина, трансфер Бориско в ЦСКА и другие новости

Даку может перейти в московский клуб.

«Спартак» потребовал отстранить судью, который систематически ошибается в матчах команды.

В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом».

Экс-зенитовец напал на двух соперников после финала ЧМ-2026.

«Спартак» подаст протест по судейству в матче за Суперкубок.

Умер двукратный обладатель «Золотого мяча».

Подробности трансфера вратаря Бориско в ЦСКА.

Шевалье намерен усадить Сафонова на лавку «ПСЖ».

Капитан «Спартака» развелся с женой после 14 лет отношений.