Экс-зенитовец напал на двух соперников после финала ЧМ-2026

Леандро Паредес, полузащитник «Боки Хуниорс», был удален с поля после потасовки с игроками сборной Испании в финале чемпионата мира-2026.

Аргентинец, ранее выступавший за «Зенит», вступил в конфликт сразу после финального свистка. Сначала Паредес грубо оттолкнул защитника «Барселоны» Эрика Гарсию и схватил его за горло, а затем ударил рукой в лицо другому футболисту каталонского клуба – Гави, после чего швырнул его на газон.