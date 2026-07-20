Экс-зенитовец напал на двух соперников после финала ЧМ-2026

Леандро Паредес, полузащитник «Боки Хуниорс», был удален с поля после потасовки с игроками сборной Испании в финале чемпионата мира-2026.
Аргентинец, ранее выступавший за «Зенит», вступил в конфликт сразу после финального свистка. Сначала Паредес грубо оттолкнул защитника «Барселоны» Эрика Гарсию и схватил его за горло, а затем ударил рукой в лицо другому футболисту каталонского клуба – Гави, после чего швырнул его на газон.
- Главный арбитр встречи показал Паредесу прямую красную карточку. Полузащитнику «Боки Хуниорс» грозит длительная дисквалификация.
- Кроме того, во время стычки один из тренеров сборной Аргентины Роберто Айяла незаметно нанес удар кулаком в лицо испанскому полузащитнику Дани Ольмо.
- Сборная Аргентины уступила Испании в финальном матче турнира со счетом 0:1.
Источник: «Бомбардир»