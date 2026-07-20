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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Экс-зенитовец напал на двух соперников после финала ЧМ-2026

Вчера, 17:21
13

Леандро Паредес, полузащитник «Боки Хуниорс», был удален с поля после потасовки с игроками сборной Испании в финале чемпионата мира-2026.

Аргентинец, ранее выступавший за «Зенит», вступил в конфликт сразу после финального свистка. Сначала Паредес грубо оттолкнул защитника «Барселоны» Эрика Гарсию и схватил его за горло, а затем ударил рукой в лицо другому футболисту каталонского клуба – Гави, после чего швырнул его на газон.

  • Главный арбитр встречи показал Паредесу прямую красную карточку. Полузащитнику «Боки Хуниорс» грозит длительная дисквалификация.
  • Кроме того, во время стычки один из тренеров сборной Аргентины Роберто Айяла незаметно нанес удар кулаком в лицо испанскому полузащитнику Дани Ольмо.
  • Сборная Аргентины уступила Испании в финальном матче турнира со счетом 0:1.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина. Примера Бока Хуниорс Аргентина Испания Зенит Паредес Леандро
Комментарии (13)
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Semenycch
1784559399
Этот футболист один раз позволил себе подобное и в составе Зенита, помните ответный матч с Динамо Минск? И сразу был продан в ПСЖ!
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Good_win_ФКСМ
1784559898
ну, что еще можно ожидать от игрока, набравшегося говно-привычек в бо.мжарне..
Ответить
aaaaahhhh
1784562921
Сарёжа научил:)))
Ответить
Semenycch
1784563063
Дерется, с кем не бывает, но наркотиками в оптовых количествах не торгует!
Ответить
Niklas80
1784564697
Дикарь.
Ответить
ziborock
1784566143
После Зенита всех нужно отправлять в психушку!
Ответить
Номэд
1784567794
В петушарне нанюхаются болотных испражнений и становятся неадекватами. Паредесы, бариосы, дзюбы, дельфины, родригаы...
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Бумбраш
1784567973
Болотные ядовитые пары не выветриваются из организма, теперь будет вечно дурным после зинки...хорошо хоть не застал сношений в раздевалке и не нужно к венерологу ходить))
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Айболид
1784569828
админка нытикам радость подогнал, а те аж из стрингов повыпрыгивали от щасья
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Айболид
1784569929
каратель гудалина страпонил, страпонил да невыстрапонил)))
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