Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает сохранить должность благодаря президенту США Дональду Трампу.
Оказавшись под давлением влиятельных футбольных ассоциаций, Инфантино решил попросить помощи у администрации американского лидера.
На сегодня у него запланирован телефонный разговор с представителями Белого дома.
Ожидается, что в ходе беседы президент ФИФА обратится за поддержкой своей кандидатуры на предстоящих выборах.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Новые выборы запланированы на март 2027 года.
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна