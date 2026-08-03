Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает сохранить должность благодаря президенту США Дональду Трампу.

Оказавшись под давлением влиятельных футбольных ассоциаций, Инфантино решил попросить помощи у администрации американского лидера.

На сегодня у него запланирован телефонный разговор с представителями Белого дома.

Ожидается, что в ходе беседы президент ФИФА обратится за поддержкой своей кандидатуры на предстоящих выборах.