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  • Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА

Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА

Сегодня, 17:46
4

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает сохранить должность благодаря президенту США Дональду Трампу.

Оказавшись под давлением влиятельных футбольных ассоциаций, Инфантино решил попросить помощи у администрации американского лидера.

На сегодня у него запланирован телефонный разговор с представителями Белого дома.

Ожидается, что в ходе беседы президент ФИФА обратится за поддержкой своей кандидатуры на предстоящих выборах.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Новые выборы запланированы на март 2027 года.

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Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (4)
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рылы
1785770097
он уже настолько использованный, весь стёртый, даже лысый. кому он нужен-то? свою миссию он уже исполнил, премию мира вручил, балогуна отмазал, рекламный водопой ввёл - теперь ему место только в бачке у спартача80, тот найдёт какое-нибудь применение.
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Император 1
1785770211
Жаль, что футболом управляет президент США
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evgevg13
1785772336
Шестерка поползла к хозяину за помощью
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