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Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере

12 августа, 18:28
5

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, какой момент в карьере вспоминает чаще всего.

«Естественно, это начало карьеры, потому что всe могло повернуться по-другому, хотя ни один человек в мире не знает, что его ждeт в будущем.

Очень многие факторы сложились и позволили мне вот в тот момент выстрелить и пройти такой путь, который я прохожу до сих пор», – сказал Акинфеев.

  • 40-летний вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
  • В начале июня с Акинфеевым продлили контракт до лета 2027 года.
  • Его участие в первом круге РПЛ-2026/27 находится под вопросом из-за травмы.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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Paulchess
1786548792
В РПЛ дебют был в Самаре
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...уефан
1786551203
..."О-о-о! Я посвятил этому отдельную главу в своей книге"...
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k611
1786553576
Для болельщиков это победа в Кубке УЕФА и победа над испанцами на домашнем ЧМ.
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