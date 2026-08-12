Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, какой момент в карьере вспоминает чаще всего.
«Естественно, это начало карьеры, потому что всe могло повернуться по-другому, хотя ни один человек в мире не знает, что его ждeт в будущем.
Очень многие факторы сложились и позволили мне вот в тот момент выстрелить и пройти такой путь, который я прохожу до сих пор», – сказал Акинфеев.
- 40-летний вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- В начале июня с Акинфеевым продлили контракт до лета 2027 года.
- Его участие в первом круге РПЛ-2026/27 находится под вопросом из-за травмы.
Источник: «Советский спорт»