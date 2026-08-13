«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Батраков – стержень «Локомотива». Вокруг него строится игра.

Не разделяю оптимизма по поводу возможного перехода в «Галатасарай». Его уход развалит команду, которая и так плохо стартовала.

А что «Галатасарай»? Это даже не клуб из европейских топ‑5 лиг. Не вижу смысла туда рваться во что бы то ни стало. Можно подождать и других предложений», – заявил Колосков.