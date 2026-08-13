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«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»

13 августа, 17:49
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Батраков – стержень «Локомотива». Вокруг него строится игра.

Не разделяю оптимизма по поводу возможного перехода в «Галатасарай». Его уход развалит команду, которая и так плохо стартовала.

А что «Галатасарай»? Это даже не клуб из европейских топ‑5 лиг. Не вижу смысла туда рваться во что бы то ни стало. Можно подождать и других предложений», – заявил Колосков.

  • Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей Колосков Вячеслав
Комментарии (3)
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Император 1
1786637424
А по-моему, наоборот его переход стабилизирует финансовое положение, можно будет кого-то подписать, кому-то ЗП поднять.
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Alexander.saf
1786650131
Лёха молодец, не хрена сидеть на рельсах пора ехать
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alefreddy
1786708179
болотные развалят они еще и Карпукаса хотят
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