«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
«Батраков – стержень «Локомотива». Вокруг него строится игра.
Не разделяю оптимизма по поводу возможного перехода в «Галатасарай». Его уход развалит команду, которая и так плохо стартовала.
А что «Галатасарай»? Это даже не клуб из европейских топ‑5 лиг. Не вижу смысла туда рваться во что бы то ни стало. Можно подождать и других предложений», – заявил Колосков.
- Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»