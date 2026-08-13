Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»

Российская Премьер-лига опубликовала заявление об инциденте на «РЖД Арене» 8 августа.
- Сообщалось, что сотрудники службы безопасности стадиона поставили на колени и избили корреспондента «Матч ТВ».
- Журналист снял побои. Делом заинтересовались в МВД.
- Это произошло после матча 3-го тура РПЛ «Локомотив» – «Акрон» (0:0).
«Российская Премьер-Лига с обеспокоенностью восприняла информацию об инциденте с журналистом редакции сайта «Матч ТВ», произошедшем 8 августа 2026 года у «РЖД-Арены».
Инцидент произошeл после завершения матча и в отсутствие на территории арены официальных представителей клубов и Лиги, но мы не можем оставить его без внимания. Соответствующие службы РПЛ участвуют в разбирательстве инцидента.
Российская Премьер-Лига напоминает: футбол всегда должен быть открытым пространством для болельщиков и представителей СМИ, которые делают футбол ярче и интереснее.
Обеспечение безопасности, как и поведение на стадионах и прилегающих к ним территориях, должны соответствовать законодательству Российской Федерации и этическим стандартам поведения в общественных местах.
Все конфликтные ситуации должны разрешаться конструктивными способами и без насилия», – заявили в пресс-службе РПЛ.