Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»

Российская Премьер-лига опубликовала заявление об инциденте на «РЖД Арене» 8 августа.

Сообщалось, что сотрудники службы безопасности стадиона поставили на колени и избили корреспондента «Матч ТВ».

Журналист снял побои. Делом заинтересовались в МВД.

Это произошло после матча 3-го тура РПЛ «Локомотив» – «Акрон» (0:0).

«Российская Премьер-Лига с обеспокоенностью восприняла информацию об инциденте с журналистом редакции сайта «Матч ТВ», произошедшем 8 августа 2026 года у «РЖД-Арены».

Инцидент произошeл после завершения матча и в отсутствие на территории арены официальных представителей клубов и Лиги, но мы не можем оставить его без внимания. Соответствующие службы РПЛ участвуют в разбирательстве инцидента.

Российская Премьер-Лига напоминает: футбол всегда должен быть открытым пространством для болельщиков и представителей СМИ, которые делают футбол ярче и интереснее.

Обеспечение безопасности, как и поведение на стадионах и прилегающих к ним территориях, должны соответствовать законодательству Российской Федерации и этическим стандартам поведения в общественных местах.

Все конфликтные ситуации должны разрешаться конструктивными способами и без насилия», – заявили в пресс-службе РПЛ.