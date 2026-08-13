Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»

Инсайдер Иван Карпов рассказал о ситуации, возникшей с неназванным корреспондентом «Матч ТВ» после матча 3-го тура РПЛ «Локомотив» – «Акрон» (0:0).

Сообщается, что журналист дожидался спикеров возле стадиона в Черкизове. В районе 21:30 сотрудники службы безопасности в грубой форме предложили ему покинуть территорию. При этом по регламенту он мог находиться там до 22:00.

Журналиста стали оскорблять и двигать ограждения, физически выталкивая его. Корреспондент стал снимать происходящее на телефон. Охранники заломали репортеру руки и оттащили его за шатер, в слепую зону для камер наблюдения.

Там журналиста поставили на колени, стали бить по голове телефоном, требуя пароль, чтобы удалить видео. После отказа его стали избивать и применять к нему болевые приемы. Пострадавший сообщил цифры, и охранники стерли видео с телефона. Затем корреспондента схватили за руки и за ноги и вышвырнули за пределы арены.

Репортер зафиксировал повреждения на чехле от мобильника, а также ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте.

Делом заинтересовались в МВД. В понедельник «Матч ТВ» отправил письмо в «Локомотив» с требованием предоставить записи с камер наблюдения и принять жесткие меры к охранникам.

Официальный ответ пока не пришел, но его уже готовят его. В «Локомотиве» принесли устные извинения, вскоре планируется встреча представителей руководства клуба и телеканала.