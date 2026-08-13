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  • Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»

Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»

13 августа, 13:30
22

Инсайдер Иван Карпов рассказал о ситуации, возникшей с неназванным корреспондентом «Матч ТВ» после матча 3-го тура РПЛ «Локомотив»«Акрон» (0:0).

Сообщается, что журналист дожидался спикеров возле стадиона в Черкизове. В районе 21:30 сотрудники службы безопасности в грубой форме предложили ему покинуть территорию. При этом по регламенту он мог находиться там до 22:00.

Журналиста стали оскорблять и двигать ограждения, физически выталкивая его. Корреспондент стал снимать происходящее на телефон. Охранники заломали репортеру руки и оттащили его за шатер, в слепую зону для камер наблюдения.

Там журналиста поставили на колени, стали бить по голове телефоном, требуя пароль, чтобы удалить видео. После отказа его стали избивать и применять к нему болевые приемы. Пострадавший сообщил цифры, и охранники стерли видео с телефона. Затем корреспондента схватили за руки и за ноги и вышвырнули за пределы арены.

Репортер зафиксировал повреждения на чехле от мобильника, а также ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте.

Делом заинтересовались в МВД. В понедельник «Матч ТВ» отправил письмо в «Локомотив» с требованием предоставить записи с камер наблюдения и принять жесткие меры к охранникам.

Официальный ответ пока не пришел, но его уже готовят его. В «Локомотиве» принесли устные извинения, вскоре планируется встреча представителей руководства клуба и телеканала.

  • Матч прошел 8 августа.
  • В следующий раз на стадионе в Черкизове «Локомотив» сыграет 29 августа против «Динамо».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив
Комментарии (22)
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BVG4
1786620054
На его месте мог оказаться Генич...
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subbotaspartak
1786620078
В правовой стороне разберётся МВД, в моральном плане: Журналюги (именно так) могут достать. Журналисты обычно такт имеют...
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АЛЕКС 58
1786622489
Почему не генича или чердака?
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Иван Петров 1986
1786624278
Так и нужно поступать со всеми журналюгами срач ТВ, пока не перестанут показывать гейропейские матчи вместо наших.
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Цугундeр
1786625212
)) Желдорбат. Эти вообще звери, им даже автоматов не дают... Хорошо рельсой не побили.)
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DMитрий
1786625316
Похоже у Локомотива не очень хорошо на всех "фронтах". И тут уж гуди не гуди...
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k611
1786626330
Телефоном их спровоцировал, сам пошёл на обострение. Другой бы просто ушёл и всё...
Ответить
qzma
1786631380
и фанайди не помог?
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andr45
1786634224
Если щелкопер жив и невредим, то считаю, что удары были недостаточной силы и ничего страшного не произошло) Да и крови не было))
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zigbert
1786642266
Рукоприкладство конечно недопустимо но зная как себя ведут журналисты все могло быть. Но все равно инцидент расследовать не мешало бы.
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