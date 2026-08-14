«Локомотиву» предложили Мостового

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов убежден, что клуб должен вернуть полузащитника Андрея Мостового.

«Такой трансфер стоит осуществить. Мостовой – очень сильный игрок. Даже не сомневаюсь, что он безусловно поможет «Локомотиву», особенно в данный момент. Он станет игроком стартового состава и одним из ведущих игроков команды.

«Зенит» хочет за него 7 миллионов евро? Это выглядит очень много, и вряд ли «Локо» сможет найти эти деньги. Надо попробовать как-то договориться: придумать вариант с рассрочкой или каким-то другим образом. Но то, что приглашение его в «Локомотив» будет усилением, в этом я не сомневаюсь. Он уже знаком с клубом, поэтому ему будет проще адаптироваться и решать другие моменты. Нужно попытаться сделать всe, чтобы подписать контракт с Мостовым», – сказал Наумов.