«Локомотиву» предложили Мостового

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов убежден, что клуб должен вернуть полузащитника Андрея Мостового.
«Такой трансфер стоит осуществить. Мостовой – очень сильный игрок. Даже не сомневаюсь, что он безусловно поможет «Локомотиву», особенно в данный момент. Он станет игроком стартового состава и одним из ведущих игроков команды.
«Зенит» хочет за него 7 миллионов евро? Это выглядит очень много, и вряд ли «Локо» сможет найти эти деньги. Надо попробовать как-то договориться: придумать вариант с рассрочкой или каким-то другим образом. Но то, что приглашение его в «Локомотив» будет усилением, в этом я не сомневаюсь. Он уже знаком с клубом, поэтому ему будет проще адаптироваться и решать другие моменты. Нужно попытаться сделать всe, чтобы подписать контракт с Мостовым», – сказал Наумов.
- В этом сезоне Мостовой провел 3 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
- Срок контракта игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Андрей – воспитанник «Локомотива».