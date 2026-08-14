В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»

Тренер сборной России Николай Писарев охарактеризовал полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова.
«Лидерство должно его изменить, и на поле тоже. Но я думаю, вот таких всегда любили. Именно вот таких футболистов, болельщики любят больше, потому что он непредсказуемый.
Талант, помноженный на здоровый пофигизм. Когда он выходит, он не боится ответственности. Он горит на поле, то есть он сам иногда в следующую секунду не знает, что он сделает», – сказал Писарев.
- На старте сезона РПЛ Кривцов в трех матчах забил три гола и сделал одну голевую передачу.
- Никита вызывается в сборную России.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»