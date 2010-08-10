Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Николай Писарев
Николай Писарев
Россия
23 ноября 1968 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Писарев спрогнозировал результат Эль Класико
24 октября
Писарев сделал важное заявление насчет «Спартака»
19 октября
4
Писарев – о Тихонове: «Никогда не суетился перед воротами, жаль, что не удалось его проверить в топ‑чемпионатах»
16 октября
Тренера сборной России назвали физруком
28 сентября
4
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
23 сентября
6
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
17 сентября
5
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
14 августа
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
10 августа
10
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
4 августа
11
Писарев – о «Локо»: «Один из руководителей сказал, что потеря Пруцева важнее, чем Воробьева»
27 июля
2
РПЛ назвали 6-й лигой в Европе
15 июня
15
Тренер сборной России снялся в рекламе пива
11 июня
1
Писарев включил двух россиян в число лучших вратарей мира
9 июня
1
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона
12 мая
6
Видео
Тренер сборной России грубо нарушил телевизионную этику
26 апреля
5
Писарев пристыдил Талалаева: «Не нужно забывать про ответственность»
16 марта
2
Писарев: «Карпин приблизил «Динамо» к титулу»
10 марта
16
У Писарева возникли вопросы к «Спартаку» после трансфера Сауся
27 января
30
Писарев: «Карпин планировал в «Динамо» большие изменения»
6 января
3
Писарев назвал условия для чемпионства «Спартака» в этом сезоне
6 января
15
Писарев объяснил проблемы «Зенита» в атаке
6 января
2
В сборной России назвали футболистов, способных заиграть в «МЮ»
3 января
1
Писарев рассказал, как попал в ДТП с Шалимовым: «Фонтан крови плескал знатный»
2025.12.30 23:34
Писарев – о первой поездке в Швейцарию: «Я там всю зарплату оставил»
2025.12.30 21:47
1
Писарев прокомментировал мнение, что Карпина прогнули ради рекорда Дзюбы
2025.12.29 22:33
3
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
2025.12.29 16:01
5
Писарев сказал, есть ли в сборной России заговор против ЦСКА
2025.12.29 12:45
2
Тренер сборной России назвал лучший состав национальной команды сейчас
2025.12.29 09:12
В сборной России назвали защитника команды, соответствующего уровню «Ювентуса»
2025.12.28 15:55
3
Тренер сборной России предложил лишить Дзюбу гола за команду
2025.12.27 09:44
1
2
3
4
5
Главные новости
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
7
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
16:47
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+