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Николай Писарев
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21:35
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21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
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«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
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20:00
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19:50
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19:39
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Николай Писарев
Тренер
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Фамилия
Писарев
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 ноября 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. ФНЛ 2017/2018
Кубок Содружества 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Евро-2015. Отборочные матчи 2013/2014
Кубок Содружества 2013
Молодежный чемпионат Европы 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Кубок Содружества 2012
Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Химки
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
31.08.2022
Химки
0 : 2
Краснодар
27 февраля
23:56
Писарев назвал ключевой момент в кубковом дерби «Спартак» – «Локомотив»
4
08:20
«Будем следить за ним». Тренер сборной России Писарев – о Дзюбе
1
20 января
16:24
Писарев: «У сборной России в 2023 году будет 5 окон для матчей»
2
19 января
18:54
Сборная России проведет один матч в марте
1
9 декабря 2022
10:55
Писарев: «Испании на ЧМ-2022 не хватило опыта таких мужиков, как Рамос и Пике»
2
23 ноября 2022
11:49
Агент Лунева назвал «самого посредственного» тренера в истории РФС
3
11 ноября 2022
18:54
Канчельскис: «Кононов, Писарев, Слуцкий – типичные теоретики хреновы»
16
26 октября 2022
22:47
Терюшков назвал диверсией работу Писарева в «Химках»
9
21:54
Писарев: «Никто пока не заставил меня поверить, что тренерство – это не мое»
1
17:44
Писарев – о «русском Месси» Давыдове: «Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?»
1
16:45
Писарев: «Когда Кокорину было 20 лет, мне казалось, что по таланту он на уровне с Сане и Гнабри»
3
14:37
Писарев ответил Терюшкову: «В футболе он вообще ничего не сделал, кроме клоунады»
1
9 октября 2022
11:30
Писарев объяснил спад Захаряна
1
8 октября 2022
09:18
«Я завидую, если честно». Генич – о неустойке Писарева в «Химках»
5
6 октября 2022
21:28
«Если останутся деньги, тогда получит». Терюшков – о выплате долга Писареву
5 октября 2022
14:22
Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с Писаревым
1 октября 2022
18:10
Терюшков: «Долг «Химок» перед Писаревым? Пусть сидит и ждет»
4
30 сентября 2022
23:36
Терюшков: «Химки» должны Писареву? Я бы с ним вообще не расплачивался!»
3
22:34
Стало известно, сколько миллионов рублей «Химки» должны Писареву и его штабу
3
18:18
«Интересно узнать, какова зарплата за 5 поражений в 5 матчах?». Терюшков – о долге «Химок» перед Писаревым
17:28
«Химки» не расплатились с Писаревым и уволенными сотрудниками клуба («Чемпионат»)
2
16:24
Мостовой: «Не считаю Писарева аферистом, просто такое выражение»
1
29 сентября 2022
20:31
«Мы 40 лет как только не обзывались». Мостовой ответил Писареву
20:06
Писарев: «Извинился ли Мостовой? Да *** с ним»
1
25 сентября 2022
22:23
Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с Писаревым
1
19:28
«Одно дело рассказывать о футболе на «Доме-2», другое – реальность». Канчельскис – о Писареве в «Химках»
1
09:08
Писарев ответил на слова Мостового, который назвал его аферистом
5
00:40
Мостовой не жалеет, что назвал Писарева аферистом: «В горячке можно сказать что угодно»
1
21 сентября 2022
00:57
Карпин: «В сборной большой штаб? Никифоров и Писарев раздербанили зарплату и обязанности»
3
13 сентября 2022
18:50
«Катастрофическая ошибка». Терюшков – о назначении Писарева на пост тренера «Химок»
5
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28.07.2021 12:28
Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
Тренеры «Ростова» + друзья.
01.06.2018 14:20
Город, в котором постоянно умирают футбольные клубы
Большой репортаж из важной локации ЧМ-2018.
22.09.2017 15:30
В Кубке России зажег молодой клуб «Олимпиец». Откуда он взялся?
Команда из Нижнего Новгорода побеждает клуб РФПЛ, но тащится на дне ФНЛ. Кто они такие?
15
13.10.2016 21:00
Промес не сыграет с «Ростовом». «Челси» заключил рекордную сделку. Дайджест событий дня
Девича не вызывают в сборную из-за политики. Каррера не будет увеличивать тренерский штаб. Писарев покинет молодежную команду и пост в РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
12.09.2016 16:00
Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ
Завтра «Ростов» сыграет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как российские команды дебютировали в главном турнире Европы. Без побед, но совсем не без приключений.
9
24.08.2016 17:55
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41
«Ростов» готовится к рубке за Лигу чемпионов, а «Бомбардир» запускает сериал о самых крутых голах наших клубов в еврокубках. Сольные проходы Аршавина и Никифорова, штрафные Цымбаларя и Дзагоева и «боковые ножницы» Писарева – в первом выпуске.
15
25.01.2017 17:30
Рыба гниет. Почему страшно за нового тренера молодежной сборной
Во вторник РФС назвал имя нового главного тренера российской «молодежки». Им стал Евгений Бушманов, ранее работавший в «Спартаке-2». Блог «Бескрайний нападающий» погружается в контекст данного события.
5
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