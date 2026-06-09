Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Писарев включил двух россиян в число лучших вратарей мира

9 июня, 19:41
1

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос об уровне голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Является ли Сафонов лучшим вратарем мира на данный момент?

– Один из. Есть Куртуа, Рая, Нойер, Доннарумма, Сафонов, Акинфеев. Но по вратарям лучше к Виталию Витальевичу Кафанову.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

Еще по теме:
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона 6
Тренер сборной России грубо нарушил телевизионную этику 5
Писарев пристыдил Талалаева: «Не нужно забывать про ответственность» 2
Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Писарев Николай
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1781023921
..."Но по вратарям лучше к Виталию Витальевичу Кафанову". Лучше б сразу на хер послал, чем к Кафанову...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Известен еще один соперник «Спартака» по летним сборам
19:33
Фото«Родина» после выхода в РПЛ избавилась от чемпиона России
19:11
1
Мостовой ответил, кто лучше – Месси или Роналду
18:46
4
Хави стал персоной нон грата в «Барселоне»
18:31
«Зенит» помешает «Спартаку» купить Садулаева
18:16
13
Байдачный – о решении «Динамо»: «После этого клуб для меня больше не существует»
17:48
13
Фото«Крылья Советов» объявили о покупке защитника «Динамо» за 25 миллионов
17:07
1
ФотоМинистр Дегтярев похвалил «Локомотив» после встречи с Ротенбергом
16:38
2
Тренер сборной ЮАР сегодня установит рекорд ЧМ
16:18
3
Все новости
Все новости
«Зенит» помешает «Спартаку» купить Садулаева
18:16
13
Байдачный – о решении «Динамо»: «После этого клуб для меня больше не существует»
17:48
13
Фото«Крылья Советов» объявили о покупке защитника «Динамо» за 25 миллионов
17:07
1
ФотоМинистр Дегтярев похвалил «Локомотив» после встречи с Ротенбергом
16:38
2
Сборная России добилась прогресса в рейтинге ФИФА
15:45
7
Реакция «Ахмата» на новость об интересе «Спартака» к Садулаеву
15:19
6
«Зенит» пытался включить в сделку по Тюкавину двух своих игроков
14:55
16
«Ахмат» выставил «Спартаку» ценник на Садулаева
14:32
14
Фото«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
14:05
2
Экс-спартаковец Рассказов договорился о контракте с клубом РПЛ
13:24
Миранчук сказал, где больше качественных игроков – в РПЛ или МЛС
13:05
6
Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»
12:56
Стало известно, в какой лиге из топ-5, помимо Испании, следят за Умяровым
12:47
3
Агент Тюкавина сказал, может ли игрок перейти в «Зенит» за 30 миллионов
12:10
22
ФотоКлуб РПЛ покинули вратарь, 36-летний хавбек и легионер из Турции
11:55
1
Раскрыта сумма отступных за Угальде
11:41
19
Клуб РПЛ готов продать участника ЧМ-2026
11:12
1
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
10:58
22
Фото«Краснодар» готов заплатить 10 миллионов за хавбека «Крузейро»
10:35
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
10:05
Канчельскис – о Батракове: «Нужно ехать в Европу, у нас развития футбола сейчас нет»
09:52
6
Фото«Локомотив» заинтересовался бразильским защитником
09:29
2
«Крылья» приобрели защитника «Динамо» за 25 миллионов
08:31
Стала известна позиция «Спартака» по интересу «Галатасарая» к Фернандешу
08:20
33
Выяснился клуб, где Лунев начнет новый сезон
Вчера, 23:49
Комментарий ЦСКА насчет европейского интереса к Данилову
Вчера, 23:41
1
«Зенит» предложил 25 миллионов за российского игрока
Вчера, 23:33
11
Экс-игрок сборной России и еще два футболиста покинули «Ахмат»
Вчера, 23:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 