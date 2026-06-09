Писарев включил двух россиян в число лучших вратарей мира

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос об уровне голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
– Является ли Сафонов лучшим вратарем мира на данный момент?
– Один из. Есть Куртуа, Рая, Нойер, Доннарумма, Сафонов, Акинфеев. Но по вратарям лучше к Виталию Витальевичу Кафанову.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: «РИА Новости»