Писарев включил двух россиян в число лучших вратарей мира

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос об уровне голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Является ли Сафонов лучшим вратарем мира на данный момент?

– Один из. Есть Куртуа, Рая, Нойер, Доннарумма, Сафонов, Акинфеев. Но по вратарям лучше к Виталию Витальевичу Кафанову.