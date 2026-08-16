Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко пропустит матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».
«У Эсекьеля Барко выявлено повреждение реберной дуги. Он получает физиотерапевтическое лечение. Сроки возвращения на поле будут определены позднее.
Также небольшое повреждение получил Кристофер Мартинс», – сообщили в «Спартаке».
- 27-летний аргентинец проводит в «Спартаке» третий сезон.
- Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 77 матчах.
- Ожидается, что Барко продлит контракт с красно-белыми до 2030 года.
Источник: Metaratings