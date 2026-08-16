Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко пропустит матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».

«У Эсекьеля Барко выявлено повреждение реберной дуги. Он получает физиотерапевтическое лечение. Сроки возвращения на поле будут определены позднее.

Также небольшое повреждение получил Кристофер Мартинс», – сообщили в «Спартаке».