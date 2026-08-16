Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в первом тайме матча 4-го тура против «Динамо».

«Контакт, как мы видим на повторе, был очевидный, Соболеву попали в опорную ногу. Видно, что Рикардо еe подбил, а в мяч не сыграл. Чистяков же посчитал, что контакт был незначительным, но вмешался ВАР.

Момент непростой, и я Чистякова понимаю. Всe-таки со своей позиции, что он видел, ему могло показаться, что контакт был лeгким, прямо удара там не было. Плюс игрок «Динамо» был сзади. Момент тут на 100% для ВАР, действия Чистякова мне тут понятны, оценку ему за этот момент я бы не снимал», – сказал Федотов.

К перерыву «Зенит» ведет 2:0.