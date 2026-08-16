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Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»

16 августа, 15:43
24

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в первом тайме матча 4-го тура против «Динамо».

«Контакт, как мы видим на повторе, был очевидный, Соболеву попали в опорную ногу. Видно, что Рикардо еe подбил, а в мяч не сыграл. Чистяков же посчитал, что контакт был незначительным, но вмешался ВАР.

Момент непростой, и я Чистякова понимаю. Всe-таки со своей позиции, что он видел, ему могло показаться, что контакт был лeгким, прямо удара там не было. Плюс игрок «Динамо» был сзади. Момент тут на 100% для ВАР, действия Чистякова мне тут понятны, оценку ему за этот момент я бы не снимал», – сказал Федотов.

К перерыву «Зенит» ведет 2:0.

  • После трех туров «Зенит» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице, «Динамо» с четырьмя очками расположилось на десятой строчке.
  • В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком», а «Динамо» встретится с «Родиной».
  • Оба матча пройдут 23 августа.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Федотов Игорь
Комментарии (24)
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evgevg13
1786884386
А когда Федотов давал расклад не в пользу Зенита? Хотелось бы послушать иных альтернативных судей пенсионеров. Но их почему-то не приглашают...
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Semenycch
1786884665
Все верно!
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Антрацитовый волхв
1786884811
Я посмотрел, будто бы ерунда какая-то, а не повод для пенальти.
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Красногвардейчик
1786886243
Ну на ВАРеве Кукуян же))))
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MrSmit
1786886842
Немытые, такие немытые. Если в ворота немытых, то незначительный контакт, нет фола, если в сторону немытых просто дунуть, очевидный пенальти. Клоуны позорные.
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knikos
1786887197
Я бы добавил ещё одно : когда Соболь всё-таки стал выходить на удар , защитник , подняв свою ногу почти до колена Соболя , просто заблокировал её , отчего Соболь и упал . А это ещё и подножка . Пеналь - стопроцентовый !
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NewLife
1786887618
А то что за несколько секунд до этого был фол Боррелиоза в подкате, это не в счет😂
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jerry093
1786887661
зпрф
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шахта Заполярная
1786888371
А как в этом случае ку-ку замерял силу контакта, явно по особой шкале, для дистрофиков из зинита падающих от сквозняков.
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ПалкоВводецъ007
1786896514
Чистейший пенальти. Гыгыгы
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