Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»

Футболист «Факела» Алексей Сутормин высказался о потенциальных трансферах на вход.

– Сейчас много статусных свободных агентов есть на рынке: Дзюба, Кокорин, Кузяев. Хотели бы видеть их в «Факеле»?

– Скажу так – чтобы осуществить переход даже свободного агента, должно быть желание руководства, желание футболиста. Лично я думаю, что те, кого вы назвали, точно нам не помешали бы. Они все хорошие футболисты. Если они окажутся в «Факеле», будет отлично. Но в любом случае удачи им в дальнейшем.