Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»

Футболист «Факела» Алексей Сутормин высказался о потенциальных трансферах на вход.
– Сейчас много статусных свободных агентов есть на рынке: Дзюба, Кокорин, Кузяев. Хотели бы видеть их в «Факеле»?
– Скажу так – чтобы осуществить переход даже свободного агента, должно быть желание руководства, желание футболиста. Лично я думаю, что те, кого вы назвали, точно нам не помешали бы. Они все хорошие футболисты. Если они окажутся в «Факеле», будет отлично. Но в любом случае удачи им в дальнейшем.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
Источник: «Матч ТВ»