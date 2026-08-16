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  • Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»

Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»

16 августа, 18:34
5

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил исход матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:0).

«Зенит» не был сильнее «Динамо», особенно до назначения пенальти. Ничего не предвещало разгрома.

По-футбольному это не пенальти! Защитник ничего не делал. Соболев хотел развернуться, но он понимал, что из этой ситуации ничего не сделать, поэтому решил упасть. И правильно сделал. Он знает, что у нас арбитры такие.

У нас приличная проблема с судьями. Игра сломалась. «Динамо» в первом тайме долго в себя приходило, а второй тайм вовсе скучный был. Одним глазом смотрел», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» отстает от первого места на три очка.
  • Петербуржцы защищают титул.
  • «Динамо» занимает десятую строчку.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Бумбраш
1786894618
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо» "зинка срам российского футбола!!!"
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Триумфальный
1786895594
Чтобы тебе так в очереди за чекушкой лупанули по ноге, вот тогда бы и понял, что такое удар пыром сзади, в опорную ногу, когда второй мяч в воздухе обрабатываешь
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ПалкоВводецъ007
1786895715
Был удар коленкой сзади по опорной ноге. Гыгыгы
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Интерес
1786897092
А царт-то ненастоящий-одноглазый!!!
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Давид59
1786899265
Понятно, что обидно, но зачем ерунду говорить? Соболь сделал всё правильно. По ноге ему попало. Конечно, он дорисовал. Но любой бы дорисовал.
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