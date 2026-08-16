Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил исход матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:0).

«Зенит» не был сильнее «Динамо», особенно до назначения пенальти. Ничего не предвещало разгрома.

По-футбольному это не пенальти! Защитник ничего не делал. Соболев хотел развернуться, но он понимал, что из этой ситуации ничего не сделать, поэтому решил упасть. И правильно сделал. Он знает, что у нас арбитры такие.

У нас приличная проблема с судьями. Игра сломалась. «Динамо» в первом тайме долго в себя приходило, а второй тайм вовсе скучный был. Одним глазом смотрел», – сказал Мостовой.