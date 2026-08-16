Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года

ЦСКА сообщил о травме защитника Мойзеса. Она получена в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).
«По результатам обследования, проведенного сегодня, у Мойзеса Барбозы диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.
О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения клуб сообщит дополнительно.
Здоровья, машина», – написали москвичи.
- Ориентировочно Мойзес пропустит остаток 2026 года.
- Футболист в Москве с 2022 года.
- У бразильца контракт до 2029 года.
Источник: телеграм-канал ЦСКА