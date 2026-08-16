Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года

ЦСКА сообщил о травме защитника Мойзеса. Она получена в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«По результатам обследования, проведенного сегодня, у Мойзеса Барбозы диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения клуб сообщит дополнительно.

Здоровья, машина», – написали москвичи.