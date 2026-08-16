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Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года

16 августа, 16:42
17

ЦСКА сообщил о травме защитника Мойзеса. Она получена в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«По результатам обследования, проведенного сегодня, у Мойзеса Барбозы диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения клуб сообщит дополнительно.

Здоровья, машина», – написали москвичи.

  • Ориентировочно Мойзес пропустит остаток 2026 года.
  • Футболист в Москве с 2022 года.
  • У бразильца контракт до 2029 года.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Мойзес
Комментарии (17)
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NewLife
1786888254
Здоровья и скорейшего восстановления !
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RUSARM
1786888297
Во как, ну хоть защитников у нас достаточно, кем заменить есть.... Быстрейшего восстановления Мойза...
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Красногвардейчик
1786888476
ЗДОРОВЬЯ МАШИНА!!!!
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BarStep
1786888615
Это конечно потеря для армейцев.. Защитник хорош
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Plyash
1786888636
Вот это невезуха , блин , можно сказать , подъюбон судьбы ...Такого игрока на койку отправили в начале старта -- это катастрофа . Крепитесь , коняжки , мы с Вами .
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Интерес
1786890261
Играть закончил этой весной."Что-то пошло не так".Не зря Рейса брали.
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boog_17
1786893193
По-человечески сочувствую, а для команды точно плюс...был хороший защ, стал "испанским слизняком"
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bratskij
1786894132
Эх Мойзес, здоровья конечно, но ты в самое неподходящее время травмировался.
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Бывалый1488
1786895385
Надрыв и разрыв это разные вещи В официальном паблике написано что надрыв
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шахта Заполярная
1786896236
Это конечно потеря, не фатально конечно, но серьезная. Здоровья только можно пожелать.
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