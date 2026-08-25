Хирург Неймара сделает операцию футболисту ЦСКА

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов раскрыл детали лечения бразильского защитника Мойзеса.

У легионера армейцев диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Он травмировался в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет выполнена операция – пластика передней крестообразной связки и шов наружного мениска.

Операцию выполнит известный бразильский хирург Родриго Ласмар, среди пациентов которого множество топ-футболистов из Бразилии, включая Неймара, которого он оперировал трижды, в том числе в связи с травмой передней крестообразной связки.

Наш медицинский штаб на постоянной связи с хирургом, и все детали операции мы подробно обсудили.

Мойзес вернется в Россию после окончания первой стадии реабилитации, которая, учитывая характер операции, будет менее активной и продлится шесть недель. Это время он проведет в Бразилии. После чего он вернется в Москву и до декабря будет проходить реабилитацию в расположении нашей команды.

Что касается сроков, то мы ориентируемся на 7 месяцев, потому что у Мойзеса есть повреждение наружного мениска, вмешательство на котором повлияет на начальный этап реабилитации.

О шести же месяцах, о которых любят поговорить эксперты из разных телевизионных передач, – речь идет при изолированных повреждениях передней крестообразной связки.

Да и в этих случаях шесть месяцев – больше стереотип: по данным крупного исследования с участием футболистов РПЛ, средний срок возвращения к играм после пластики этой связки превышает 280 дней», – сказал Безуглов.