- 3 января
- 19:47 «Обязательно должны так сделать». Орлов поддержал переименование российского стадиона в честь Пеле 17
- 17:17 На стадионе «Сантоса» завершилось прощание с Пеле 1
- 2 января
- 13:40 Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»
- 11:57 Неймар посетит похороны Пеле. Он уже прилетел в Бразилию
- 10:44 «Сантос» не выведет из обращения 10-й номер в память о Пеле 1
- 31 декабря 2022
- 09:40 «Сантос» временно вывел из обращения 10-й номер Пеле
- 30 декабря 2022
- 10:55 Текст 20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие 4
- 10:54 Текст Родители назвали Пеле в честь Томаса Эдисона. Он обожал имя, но «Пеле» прицепилось благодаря любимому вратарю детства и акценту 3
- 00:36 Стало известно, где похоронят Пеле
- 29 декабря 2022
- 23:31 Семья Пеле попросила «Сантос» изъять из обращения десятый номер 4
- 22:27 Фото «Сантос» отреагировал на смерть Пеле
- 27 декабря 2022
- 18:44 «Сантос» изменит клубную эмблему в честь Пеле
- 25 декабря 2022
- 23:47 Видео В Бразилии изготовили гроб для Пеле 4
- 22 декабря 2022
- 20:50 Экс-президент «Сантоса» арестован по подозрению в передаче 800 килограмм кокаина 1
- 28 октября 2022
- 17:47 Неймара оправдали по делу о мошенничестве при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»
- 23 октября 2022
- 12:45 Принадлежащий «Зениту» Юри Алберто удалился в матче чемпионата Бразилии
- 18 октября 2022
- 22:49 Экс-скаут «Барселоны» рассказал о сорвавшемся трансфере Неймара в «Реал» за 170 миллионов
- 25 сентября 2022
- 11:50 «Сантос» планирует назначить на пост тренера Бьелсу
- 22 июля 2022
- 13:46 ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос» (Фабио Алейшо)
- 12:04 Фернандес хотел играть за «Сантос». ЦСКА заблокировал переход 7
- 20 июля 2022
- 13:36 Агент Марио Фернандеса прокомментировал новость о договоренности игрока с «Сантосом»
- 12:18 Экс-защитник ЦСКА Фернандес близок к переходу в «Сантос». Стороны согласовали зарплату 16
- 18 июля 2022
- 15:39 Экс-защитник ЦСКА Фернандес подпишет контракт с «Сантосом» 8
- 3 июля 2022
- 17:49 «Сантос» хочет вернуть Неймара
- 21 февраля 2022
- 13:27 Неймар: «Хочу снова сыграть за «Сантос» и провести хотя бы один сезон в МЛС» 3
- 27 января 2022
- 11:58 ЦСКА может купить 31-летнего вингера «Сантоса» Мариньо 8
- 24 октября 2021
- 10:35 Игрок «Сантоса» Мота вышел на замену на 44-й минуте и через 2 минуты получил красную
- 11 марта 2021
- 10:46 Calciomercato: Мален и Жорже – в списке трансферных целей «Милана»