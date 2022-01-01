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Бразилия. Серия А
Команды
Сантос
€ 86,60 млн
Сантос
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Вила Белмиро
Сайт:
http://www.santosfc.com.br
Тренер:
Алекси "Кука" Стивал
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17 октября
Неймар забил 2 пенальти в матче чемпионата Бразилии
9 октября
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8 октября
Неймар обратился к Месси перед его прощальным матчем за сборную Аргентины
6 октября
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