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    Сантос - результаты

    Город Сан-Паулу
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.santosfc.com.br
    Стадион Вила Белмиро
    Тренер Фабиан Бустос
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Сантос 0:2 Форталеза
    37 тур
    		11 ноября, пятница 02:00 Ботафого 3:0 Сантос
    36 тур
    		5 ноября, суббота 22:30 Сантос 1:1 Аваи
    35 тур
    		3 ноября, четверг 01:00 Атлетико Гойяненсе 2:3 Сантос
    34 тур
    		26 октября, среда 03:45 Фламенго 3:2 Сантос
    33 тур
    		23 октября, воскресенье 01:00 Сантос 0:1 Коринтианс
    32 тур
    		18 октября, вторник 02:00 Брагантино 0:2 Сантос
    31 тур
    		11 октября, вторник 02:00 Сантос 4:1 Жувентуде
    30 тур
    		6 октября, четверг 03:30 Сантос 1:2 Атлетико Минейро
    29 тур
    		1 октября, суббота 21:00 Интернасьонал 1:0 Сантос
    28 тур
    		28 сентября, среда 03:30 Сантос 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    27 тур
    		19 сентября, понедельник 00:30 Палмейрас 1:0 Сантос
    26 тур
    		10 сентября, суббота 22:30 Сеара 2:1 Сантос
    25 тур
    		6 сентября, вторник 02:00 Сантос 1:2 Гойас
    24 тур
    		29 августа, понедельник 00:00 Куяба 0:0 Сантос
    23 тур
    		22 августа, понедельник 01:00 Сантос 1:0 Сан-Паулу
    22 тур
    		15 августа, понедельник 00:00 Америка Минейро 1:0 Сантос
    21 тур
    		9 августа, вторник 02:00 Коритиба 1:2 Сантос
    20 тур
    		2 августа, вторник 02:00 Сантос 2:2 Флуминенсе
    19 тур
    		25 июля, понедельник 01:00 Форталеза 0:0 Сантос
    18 тур
    		21 июля, четверг 03:30 Сантос 2:0 Ботафого
    17 тур
    		17 июля, воскресенье 01:00 Аваи 1:0 Сантос
    16 тур
    		11 июля, понедельник 00:00 Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе
    15 тур
    		3 июля, воскресенье 01:00 Сантос 1:2 Фламенго
    14 тур
    		26 июня, воскресенье 01:00 Коринтианс 0:0 Сантос
    13 тур
    		19 июня, воскресенье 00:00 Сантос 2:2 Брагантино
    12 тур
    		15 июня, среда 03:30 Жувентуде 1:2 Сантос
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 01:00 Атлетико Минейро 1:1 Сантос
    10 тур
    		9 июня, четверг 03:30 Сантос 1:1 Интернасьонал
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сантос
    8 тур
    		29 мая, воскресенье 22:00 Сантос 0:1 Палмейрас
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 00:30 Сантос 0:0 Сеара
    6 тур
    		16 мая, понедельник 01:00 Гойас 1:0 Сантос
    5 тур
    		9 мая, понедельник 00:00 Сантос 4:1 Куяба
    4 тур
    		3 мая, вторник 02:00 Сан-Паулу 2:1 Сантос
    3 тур
    		24 апреля, воскресенье 22:00 Сантос 3:0 Америка Минейро
    2 тур
    		17 апреля, воскресенье 17:00 Сантос 2:1 Коритиба
    1 тур
    		9 апреля, суббота 22:30 Флуминенсе 0:0 Сантос
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