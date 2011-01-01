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Бразилия. Серия А
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Сантос
Результаты
€ 86,60 млн
Сантос - результаты матчей
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Вила Белмиро
Сайт:
http://www.santosfc.com.br
Тренер:
Алекси "Кука" Стивал
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Клубный Чемпионат Мира. Плей-офф 2011
Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
03.11 | 02:00
Брагантино
2 : 1
Сантос
29.10 | 01:30
Сантос
0 : 0
Палмейрас
25.10 | 03:00
Сантос
1 : 1
Баия
18.10 | 22:00
Флуминенсе
1 : 2
Сантос
11.10 | 22:00
Атлетико Минейро
0 : 0
Сантос
09.10 | 01:30
Сантос
2 : 2
Фламенго
03.10 | 02:00
Сан-Паулу
1 : 2
Сантос
20.09 | 00:30
Ремо
1 : 2
Сантос
13.09 | 03:00
Сантос
2 : 1
Крузейро
06.09 | 22:00
Интернасьонал
2 : 3
Сантос
30.08 | 22:00
Коринтианс
0 : 1
Сантос
24.08 | 00:30
Сантос
1 : 1
Мирассол
16.08 | 22:00
Васко да Гама
0 : 3
Сантос
10.08 | 00:30
Сантос
0 : 2
Атлетико Паранаэнсе
26.07 | 00:30
Сантос
2 : 2
Шапекоэнсе
17.07 | 01:30
Ботафого
2 : 1
Сантос
31.05 | 02:00
Сантос
3 : 1
Витория
24.05 | 01:00
Гремио
3 : 2
Сантос
17.05 | 17:00
Сантос
0 : 3
Коритиба
11.05 | 00:30
Сантос
2 : 0
Брагантино
03.05 | 00:30
Палмейрас
1 : 1
Сантос
26.04 | 00:30
Баия
2 : 2
Сантос
19.04 | 22:00
Сантос
2 : 3
Флуминенсе
12.04 | 02:00
Сантос
1 : 0
Атлетико Минейро
05.04 | 23:30
Фламенго
3 : 1
Сантос
03.04 | 01:00
Сантос
2 : 0
Ремо
22.03 | 22:00
Крузейро
0 : 0
Сантос
19.03 | 03:30
Сантос
1 : 2
Интернасьонал
15.03 | 22:00
Сантос
1 : 1
Коринтианс
11.03 | 03:30
Мирассол
2 : 2
Сантос
27.02 | 01:00
Сантос
2 : 1
Васко да Гама
13.02 | 01:00
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
Сантос
05.02 | 02:00
Сантос
1 : 1
Сан-Паулу
29.01 | 02:00
Шапекоэнсе
4 : 2
Сантос
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