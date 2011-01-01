Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|0:2
|Форталеза
|37 тур
|11 ноября, пятница
|02:00
|Ботафого
|3:0
|Сантос
|36 тур
|5 ноября, суббота
|22:30
|Сантос
|1:1
|Аваи
|35 тур
|3 ноября, четверг
|01:00
|Атлетико Гойяненсе
|2:3
|Сантос
|34 тур
|26 октября, среда
|03:45
|Фламенго
|3:2
|Сантос
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|01:00
|Сантос
|0:1
|Коринтианс
|32 тур
|18 октября, вторник
|02:00
|Брагантино
|0:2
|Сантос
|31 тур
|11 октября, вторник
|02:00
|Сантос
|4:1
|Жувентуде
|30 тур
|6 октября, четверг
|03:30
|Сантос
|1:2
|Атлетико Минейро
|29 тур
|1 октября, суббота
|21:00
|Интернасьонал
|1:0
|Сантос
|28 тур
|28 сентября, среда
|03:30
|Сантос
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|27 тур
|19 сентября, понедельник
|00:30
|Палмейрас
|1:0
|Сантос
|26 тур
|10 сентября, суббота
|22:30
|Сеара
|2:1
|Сантос
|25 тур
|6 сентября, вторник
|02:00
|Сантос
|1:2
|Гойас
|24 тур
|29 августа, понедельник
|00:00
|Куяба
|0:0
|Сантос
|23 тур
|22 августа, понедельник
|01:00
|Сантос
|1:0
|Сан-Паулу
|22 тур
|15 августа, понедельник
|00:00
|Америка Минейро
|1:0
|Сантос
|21 тур
|9 августа, вторник
|02:00
|Коритиба
|1:2
|Сантос
|20 тур
|2 августа, вторник
|02:00
|Сантос
|2:2
|Флуминенсе
|19 тур
|25 июля, понедельник
|01:00
|Форталеза
|0:0
|Сантос
|18 тур
|21 июля, четверг
|03:30
|Сантос
|2:0
|Ботафого
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|01:00
|Аваи
|1:0
|Сантос
|16 тур
|11 июля, понедельник
|00:00
|Сантос
|1:0
|Атлетико Гойяненсе
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|01:00
|Сантос
|1:2
|Фламенго
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|0:0
|Сантос
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|00:00
|Сантос
|2:2
|Брагантино
|12 тур
|15 июня, среда
|03:30
|Жувентуде
|1:2
|Сантос
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|01:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Сантос
|10 тур
|9 июня, четверг
|03:30
|Сантос
|1:1
|Интернасьонал
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Сантос
|8 тур
|29 мая, воскресенье
|22:00
|Сантос
|0:1
|Палмейрас
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|00:30
|Сантос
|0:0
|Сеара
|6 тур
|16 мая, понедельник
|01:00
|Гойас
|1:0
|Сантос
|5 тур
|9 мая, понедельник
|00:00
|Сантос
|4:1
|Куяба
|4 тур
|3 мая, вторник
|02:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Сантос
|3 тур
|24 апреля, воскресенье
|22:00
|Сантос
|3:0
|Америка Минейро
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Сантос
|2:1
|Коритиба
|1 тур
|9 апреля, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|0:0
|Сантос