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Бразилия. Серия А. 2022 Бразилия. Серия А. 2021 Бразилия. Серия А. 2020 Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2018 Бразилия. Серия А. 2017 Бразилия. Серия А. 2016 Бразилия. Серия А. 2015 Бразилия. Серия А. 2014 Товарищеские матчи. 2013 Бразилия. Серия А. 2013 Клубный Чемпионат Мира. Плей-офф 2011 Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011 Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010