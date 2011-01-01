Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
6
7
10
11
12
13
15
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
22
8
4
70
29
41
74
34
20
11
3
58
22
36
71
34
18
6
10
55
48
7
60
34
16
10
8
55
41
14
58
34
14
10
10
47
42
5
52
34
13
12
9
49
45
4
51
34
12
12
10
49
47
2
48
34
13
9
12
42
39
3
48
34
13
8
13
44
39
5
47
34
11
9
14
37
38
-1
42
34
11
9
14
45
52
-7
42
34
11
9
14
39
50
-11
42
34
10
11
13
39
47
-8
41
33
11
8
14
43
50
-7
41
34
10
9
15
34
49
-15
39
34
9
11
14
37
41
-4
38
34
9
11
14
35
38
-3
38
34
9
10
15
37
46
-9
37
34
6
11
17
37
57
-20
29
33
4
10
19
32
64
-32
22
Команда
2
4
8
10
11
12
13
15
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
4
1
32
10
22
40
17
12
4
1
34
13
21
40
17
12
3
2
31
17
14
39
17
10
4
3
30
18
12
34
17
9
6
2
25
17
8
33
17
9
5
3
23
12
11
32
17
9
5
3
28
18
10
32
17
10
2
5
23
16
7
32
17
9
3
5
29
18
11
30
17
8
5
4
26
20
6
29
17
7
7
3
25
19
6
28
17
7
6
4
24
22
2
27
17
7
6
4
27
22
5
27
17
8
3
6
25
24
1
27
17
6
7
4
23
21
2
25
17
6
5
6
22
17
5
23
17
6
5
6
21
20
1
23
17
6
4
7
18
17
1
22
17
4
7
6
22
22
0
19
16
3
6
7
21
32
-11
15
Команда
1
3
4
5
7
10
12
14
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
4
3
36
16
20
34
17
8
7
2
26
12
14
31
17
8
2
7
25
30
-5
26
17
6
5
6
26
26
0
23
17
6
5
6
24
26
-2
23
17
5
5
7
19
24
-5
20
17
5
4
8
18
30
-12
19
17
4
7
6
24
24
0
19
17
4
5
8
15
21
-6
17
17
3
7
7
17
21
-4
16
17
3
6
8
15
24
-9
15
17
4
3
10
18
30
-12
15
17
4
3
10
17
22
-5
15
17
3
5
9
15
25
-10
14
16
3
5
8
18
26
-8
14
17
2
4
11
14
26
-12
10
17
2
4
11
15
35
-20
10
17
1
5
11
11
26
-15
8
17
0
7
10
11
33
-22
7
17
1
4
12
11
32
-21
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире