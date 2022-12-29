- 20 февраля
- 15:22 Ренан посвятил игровой номер в «Зените» своему бывшему клубу
- 31 января
- 12:33 «Цифры в контракте выглядят впечатляюще». Ду Кейрос объяснил, почему выбрал «Зенит» 11
- 20 января
- 11:30 Фото Потенциальный новичок «Зенита» Педро дебютировал за сборную Бразилии-U20. Ему 16 лет 4
- 18 января
- 23:27 Два клуба из Бразилии могут стать партнерами «Зенита»
- 16 января
- 16:27 Тренер «Зенита»: «В Бразилии пишут, что Педро сильнее Эндрика, которого приобрел «Реал» 3
- 12 января
- 10:55 «Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана 1
- 09:41 «Зенит» получит скидку при возможном трансфере Педро из «Коринтианса» 1
- 11 января
- 23:44 Стало известно распределение прав на бразильских новичков «Зенита» 2
- 13:14 Фото Потенциальный новичок «Зенита» Педро выступает за юношескую сборную Бразилии под именем Педриньо 13
- 01:01 Стало известно, кто был главной целью «Зенита» в сделке с «Коринтиансом» 2
- 00:39 «Зенит» получит 50% от перепродажи Мантуана. Он вернется в «Коринтианс» летом
- 00:32 Гендиректор «Зенита» посоветовал посмотреть в интернете все видео с 16-летним Педро
- 10 января
- 21:27 Мантуан останется в «Зените» до лета. Иван досрочно вернулся в «Коринтианс» 3
- 21:18 «Бразильское дарование». «Зенит» получил приоритетное право выкупа 16-летнего Педро 11
- 21:08 Фото «Зенит» и «Коринтианс» обменялись футболистами 2
- 20:23 Ренан попрощался с «Коринтиансом». Он переходит в «Зенит» 2
- 18:09 В Бразилии сообщили о скором переходе вратаря «Зенита» Ивана в «Васко да Гаму» 2
- 6 января
- 23:54 Президент «Коринтианса»: «Мы приглашали Роналду, но «Аль-Наср» дал ему в 20 раз больше денег» 1
- 21:29 Бальбуэна не хочет возвращаться в «Динамо»
- 21:18 В «Коринтиансе» подтвердили возвращение Ивана из «Зенита» 1
- 21:02 «Коринтианс» подтвердил уход двух игроков в «Зенит» в обмен на Алберто 3
- 19:42 «Зенит» подписал 19-летнего Ренана из «Коринтианса» (Фабио Алейшо) 4
- 5 января
- 16:10 Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить Мантуана и Ивана у «Коринтианса» 6
- 4 января
- 18:23 Агент Карраскаля подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту ЦСКА 1
- 17:41 «Атлетико» и «Коринтианс» интересуются игроком ЦСКА 1
- 29 декабря 2022
- 20:39 «Зенит» летом усилится бразильским опорником 10
- 28 декабря 2022
- 20:02 Коутиньо близок к переходу в «Коринтианс»
- 00:48 «Потенциальная суперзвезда». Агент назвал сильные стороны Ренана, который близок к переходу в «Зенит» 3
- 27 декабря 2022
- 16:04 «Коринтианс» не отпустил Ренана в АПЛ из-за «Зенита» 1