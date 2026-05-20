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Бразилия. Серия А
Команды
Коринтианс
€ 140 млн
Коринтианс
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Нео Кимика Арена
Сайт:
http://www.corinthians.com.br/
Тренер:
Доривал Жуниор
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Расписание
Таблица
«Фламенго» – «Коринтианс»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
«Коринтианс» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
6 сентября
«Коринтианс» – «Сантос»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Коритиба» – «Коринтианс»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
23 августа
«Коринтианс» – «Крузейро»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
16 августа
«Брагантино» – «Коринтианс»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 21 тура чемпионата Бразилии 2026
30 июля
«Баия» – «Коринтианс»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
«Гремио» – «Коринтианс»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3.05
29 мая
«Коринтианс» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.75
24 мая
Бразильский защитник не хочет переходить в «Зенит» из-за негативных отзывов о жизни в России
20 мая
26
«Зенит» может обменяться игроками с бразильским клубом
13 мая
2
«Коринтианс» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 2.15
10 мая
«Мирассол» – «Коринтианс»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.2
3 мая
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
14 апреля
23
«Коринтианс» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 2.5
12 апреля
Экс-форварда «Зенита» могут заиграть за сборную Италии
10 апреля
«Коринтианс» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.7
5 апреля
«Флуминенсе» – «Коринтианс»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
1 апреля
«Коринтианс» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 23 марта 2026 с коэффициентом 1.85
22 марта
Фото
Лингард нашел новый клуб
6 марта
«Крузейро» – «Коринтианс»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.77
25 февраля
Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»
2 февраля
3
Трансляция
«Фламенго» – «Коринтианс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026
1 февраля
«Атлетико» интересуется экс-нападающим «Зенита»
28 января
2
Видео
Экс-игрока «Зенита» раздели до трусов
26 января
4
«Коринтианс» сделал предложение по игроку «Динамо»
2025.12.27 20:20
1
Два экс-игрока РПЛ выиграли Кубок Бразилии
2025.12.22 08:00
Фото
«Зенит» нацелился на 18-летнего бразильского форварда
2025.12.07 14:00
11
Бразильский талант отказал «Зениту»
2025.10.13 13:59
14
1
2
3
4
5
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