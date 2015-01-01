Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|0:1
|Атлетико Минейро
|37 тур
|10 ноября, четверг
|01:00
|Коритиба
|2:2
|Коринтианс
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|02:30
|Коринтианс
|1:0
|Сеара
|35 тур
|3 ноября, четверг
|03:30
|Фламенго
|1:2
|Коринтианс
|32 тур
|30 октября, воскресенье
|02:30
|Гойас
|0:0
|Коринтианс
|34 тур
|27 октября, четверг
|03:45
|Коринтианс
|0:2
|Флуминенсе
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|01:00
|Сантос
|0:1
|Коринтианс
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|30 тур
|5 октября, среда
|03:30
|Жувентуде
|2:2
|Коринтианс
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|2:0
|Куяба
|28 тур
|29 сентября, четверг
|01:00
|Коринтианс
|2:1
|Атлетико Гойяненсе
|27 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Америка Минейро
|1:0
|Коринтианс
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коринтианс
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|2:2
|Интернасьонал
|24 тур
|30 августа, вторник
|03:30
|Коринтианс
|1:0
|Брагантино
|23 тур
|22 августа, понедельник
|00:00
|Форталеза
|1:0
|Коринтианс
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|0:1
|Палмейрас
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|01:00
|Аваи
|1:1
|Коринтианс
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|1:0
|Ботафого
|19 тур
|25 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Коринтианс
|18 тур
|21 июля, четверг
|03:30
|Коринтианс
|3:1
|Коритиба
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|03:00
|Сеара
|3:1
|Коринтианс
|16 тур
|10 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Фламенго
|15 тур
|2 июля, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|4:0
|Коринтианс
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|0:0
|Сантос
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Гойас
|12 тур
|16 июня, четверг
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Коринтианс
|11 тур
|11 июня, суббота
|22:30
|Коринтианс
|2:0
|Жувентуде
|10 тур
|8 июня, среда
|03:30
|Куяба
|1:0
|Коринтианс
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|02:30
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|Коринтианс
|8 тур
|30 мая, понедельник
|00:00
|Коринтианс
|1:1
|Америка Минейро
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Сан-Паулу
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|2:2
|Коринтианс
|5 тур
|9 мая, понедельник
|00:00
|Брагантино
|0:1
|Коринтианс
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Форталеза
|3 тур
|24 апреля, воскресенье
|01:00
|Палмейрас
|3:0
|Коринтианс
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|3:0
|Аваи
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|1:3
|Коринтианс