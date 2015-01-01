Кубок Либертадорес. 2026 Бразилия. Серия А. 2026 Копа Судамерикана. 2025 Бразилия. Серия А. 2025 Кубок Либертадорес. 2025 Бразилия. Серия А. 2024 Копа Судамерикана. 2024 Бразилия. Серия А. 2023 Бразилия. Серия А. 2022 Бразилия. Серия А. 2021 Бразилия. Серия А. 2020 Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2018 Бразилия. Серия А. 2017 Бразилия. Серия А. 2016 Бразилия. Серия А. 2015 Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015 Бразилия. Серия А. 2014 Бразилия. Серия А. 2013