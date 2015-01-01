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    Коринтианс - результаты

    Город Сан-Паулу
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.corinthians.com.br/
    Стадион Арена де Сан-Паулу
    Тренер Фернандо Лазаро
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро
    37 тур
    		10 ноября, четверг 01:00 Коритиба 2:2 Коринтианс
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 02:30 Коринтианс 1:0 Сеара
    35 тур
    		3 ноября, четверг 03:30 Фламенго 1:2 Коринтианс
    32 тур
    		30 октября, воскресенье 02:30 Гойас 0:0 Коринтианс
    34 тур
    		27 октября, четверг 03:45 Коринтианс 0:2 Флуминенсе
    33 тур
    		23 октября, воскресенье 01:00 Сантос 0:1 Коринтианс
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 03:00 Коринтианс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    30 тур
    		5 октября, среда 03:30 Жувентуде 2:2 Коринтианс
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 03:00 Коринтианс 2:0 Куяба
    28 тур
    		29 сентября, четверг 01:00 Коринтианс 2:1 Атлетико Гойяненсе
    27 тур
    		19 сентября, понедельник 00:00 Америка Минейро 1:0 Коринтианс
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 22:00 Коринтианс 2:2 Интернасьонал
    24 тур
    		30 августа, вторник 03:30 Коринтианс 1:0 Брагантино
    23 тур
    		22 августа, понедельник 00:00 Форталеза 1:0 Коринтианс
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 01:00 Коринтианс 0:1 Палмейрас
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 01:00 Аваи 1:1 Коринтианс
    20 тур
    		31 июля, воскресенье 01:00 Коринтианс 1:0 Ботафого
    19 тур
    		25 июля, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 1:2 Коринтианс
    18 тур
    		21 июля, четверг 03:30 Коринтианс 3:1 Коритиба
    17 тур
    		17 июля, воскресенье 03:00 Сеара 3:1 Коринтианс
    16 тур
    		10 июля, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Фламенго
    15 тур
    		2 июля, суббота 22:30 Флуминенсе 4:0 Коринтианс
    14 тур
    		26 июня, воскресенье 01:00 Коринтианс 0:0 Сантос
    13 тур
    		19 июня, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Гойас
    12 тур
    		16 июня, четверг 03:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс
    11 тур
    		11 июня, суббота 22:30 Коринтианс 2:0 Жувентуде
    10 тур
    		8 июня, среда 03:30 Куяба 1:0 Коринтианс
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 02:30 Атлетико Гойяненсе 0:1 Коринтианс
    8 тур
    		30 мая, понедельник 00:00 Коринтианс 1:1 Америка Минейро
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 01:00 Интернасьонал 2:2 Коринтианс
    5 тур
    		9 мая, понедельник 00:00 Брагантино 0:1 Коринтианс
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Форталеза
    3 тур
    		24 апреля, воскресенье 01:00 Палмейрас 3:0 Коринтианс
    2 тур
    		17 апреля, воскресенье 01:00 Коринтианс 3:0 Аваи
    1 тур
    		10 апреля, воскресенье 22:00 Ботафого 1:3 Коринтианс
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