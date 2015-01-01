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Бразилия. Серия А
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Коринтианс
Результаты
€ 140 млн
Коринтианс - результаты матчей
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Нео Кимика Арена
Сайт:
http://www.corinthians.com.br/
Тренер:
Доривал Жуниор
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Таблица
Кубок Либертадорес. 2026
Бразилия. Серия А. 2026
Копа Судамерикана. 2025
Бразилия. Серия А. 2025
Кубок Либертадорес. 2025
Бразилия. Серия А. 2024
Копа Судамерикана. 2024
Бразилия. Серия А. 2023
Бразилия. Серия А. 2022
Бразилия. Серия А. 2021
Бразилия. Серия А. 2020
Бразилия. Серия А. 2019
Бразилия. Серия А. 2018
Бразилия. Серия А. 2017
Бразилия. Серия А. 2016
Бразилия. Серия А. 2015
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Бразилия. Серия А. 2014
Бразилия. Серия А. 2013
13.09 | 23:30
Фламенго
2 : 1
Коринтианс
07.09 | 01:30
Коринтианс
1 : 2
Шапекоэнсе
30.08 | 22:00
Коринтианс
0 : 1
Сантос
24.08 | 01:30
Коритиба
2 : 1
Коринтианс
17.08 | 01:30
Коринтианс
1 : 2
Крузейро
10.08 | 00:30
Брагантино
0 : 2
Коринтианс
31.07 | 01:30
Коринтианс
0 : 0
Атлетико Паранаэнсе
26.07 | 22:00
Баия
1 : 1
Коринтианс
24.07 | 01:30
Коринтианс
3 : 0
Ремо
30.05 | 23:30
Гремио
1 : 3
Коринтианс
25.05 | 00:30
Коринтианс
1 : 0
Атлетико Минейро
17.05 | 22:00
Ботафого
3 : 1
Коринтианс
11.05 | 00:30
Коринтианс
3 : 2
Сан-Паулу
04.05 | 02:30
Мирассол
2 : 1
Коринтианс
26.04 | 22:00
Коринтианс
1 : 0
Васко да Гама
19.04 | 02:00
Витория
0 : 0
Коринтианс
13.04 | 00:30
Коринтианс
0 : 0
Палмейрас
06.04 | 01:30
Коринтианс
0 : 1
Интернасьонал
02.04 | 03:30
Флуминенсе
3 : 1
Коринтианс
23.03 | 02:30
Коринтианс
1 : 1
Фламенго
20.03 | 03:30
Шапекоэнсе
0 : 0
Коринтианс
15.03 | 22:00
Сантос
1 : 1
Коринтианс
12.03 | 03:30
Коринтианс
0 : 2
Коритиба
26.02 | 02:00
Крузейро
1 : 1
Коринтианс
20.02 | 01:30
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
Коринтианс
13.02 | 02:00
Коринтианс
2 : 0
Брагантино
29.01 | 02:00
Коринтианс
1 : 2
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