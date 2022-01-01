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Бразилия. Серия А
Команды
Коринтианс
Состав
€ 140 млн
Коринтианс - состав команды
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Нео Кимика Арена
Сайт:
http://www.corinthians.com.br/
Тренер:
Доривал Жуниор
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Соуза Уго
Вра
27
€ 11 млн
32
Донелли Матеус
Вра
24
€ 1 млн
2
Матеузиньо
Защ
26
€ 8 млн
21
Биду Матеус
Защ
27
€ 7 млн
5
Рамальо Андре
Защ
34
€ 0.8 млн
46
Фариас Уго
Защ
29
€ 0.7 млн
13
Энрике Густаво
Защ
33
€ 0.7 млн
3
Паулиста Габриэль
Защ
35
€ 0.5 млн
26
Ангилери Фабрицио
Защ
32
€ 0.4 млн
84
Yago Vitor Veloso
Защ
-
20
Pedro Milans
Защ
-
7
Бидон Брено
Пол
21
€ 22 млн
49
Каррильо Андре
Пол
20
€ 16 млн
8
Гарро Родриго
Пол
28
€ 12 млн
14
Раниэле
Пол
29
€ 4 млн
23
Перейра Матеус
Пол
28
€ 2.5 млн
29
Аллан
Пол
29
€ 2.5 млн
70
Мартинес Хосе
Пол
32
€ 2 млн
77
Лингард Джесси
Пол
33
€ 2 млн
80
Сантана Алекс
Пол
31
€ 1 млн
35
Шарлес
Пол
30
€ 0.9 млн
52
Лабиад Закария
Пол
33
€ 0.4 млн
9
Алберто Юри
Нап
25
€ 23 млн
10
Депай Мемфис
Нап
32
€ 7 млн
37
Сезар Кайо
Нап
22
€ 4 млн
18
Рауль Педро
Нап
29
€ 2.5 млн
11
Витиньо
Нап
32
€ 0.8 млн
19
Каррильо Андре
Нап
35
€ 0.8 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 6
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