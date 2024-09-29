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Бразилия. Серия А
Команды
Коринтианс
Джесси Лингард
€ 2 млн
Джесси Лингард
Коринтианс
15 декабря 1992 (33), Уоррингтон
#77 | Полузащитник
160 см | 75 кг
Англия
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Фото
Лингард нашел новый клуб
6 марта
Видео
Россиянин забил в Корее с передачи Лингарда
2024.09.29 12:42
Полиция Сеула начала расследование в отношении Лингарда
2024.09.17 14:56
1
Фото
Лингард решил познакомиться с корейской моделью с пышными формами
2024.03.16 20:33
7
Фото
Экс-игрок «МЮ» Лингард подписал контракт с клубом из Южной Кореи
2024.02.08 10:18
Лингард нашел новую команду в Корее
2024.02.02 14:14
Лингард уволил всех своих агентов – он с лета не может найти новую команду
2024.01.13 12:12
Скоулз – Лингарду: «Будешь херней страдать или начнешь играть в футбол?»
2024.01.09 16:56
Лингард близок к возвращению в АПЛ – он без клуба полгода
2024.01.03 22:57
Топ-5 самых дорогих свободных агентов зимы-2023/24
2023.12.12 15:00
2
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов
2023.12.07 23:43
1
«Аль-Иттифак» Джеррарда взял на просмотр экс-игрока сборной Англии
2023.09.23 10:23
В ЦСКА ответили, перейдет ли в клуб бывший игрок «МЮ» Лингард
2023.08.14 10:32
3
ЦСКА предложили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии
2023.08.06 09:23
3
Пост
10 самых провальных трансферов евросезона от Goal
2023.06.01 12:47
1
Лингард рассказал о причинах своей алкогольной зависимости
2023.01.20 12:39
Лингарда обвинили в жестоком обращении с животными за купирование ушей у собак
2022.10.01 14:24
1
Фото
«Ноттингем Форест» подписал экс-игрока «МЮ» Лингарда
2022.07.21 21:29
Два клуба АПЛ претендуют на Лингарда
2022.07.20 09:06
Лингард может воссоединиться с Моуринью в «Роме»
2022.06.03 22:27
Фото
Лингард ушел из «МЮ» после восьми лет в клубе
2022.06.01 18:24
«Вест Хэм» сохраняет интерес к Лингарду
2022.05.14 23:09
Скоулз: «Лингард сказал мне, что в раздевалке «Манчестер Юнайтед» катастрофа»
2022.04.24 10:55
5
Погба, Мата, Лингард и Кавани намерены бесплатно покинуть «МЮ»
2022.03.19 11:47
3
Руни: «После одного из поражений «МЮ» Погба и Лингард танцевали в раздевалке»
2022.03.19 00:39
1
Лингард вышел в старте «Манчестер Юнайтед» впервые за два года
2022.02.20 17:12
1
Рангник подтвердил, что «МЮ» не отпустил Лингарда из-за ситуации с Гринвудом
2022.02.03 19:43
«МЮ» просит у «Ньюкасла» 12 миллионов за аренду Лингарда, если клуб останется в АПЛ
2022.01.26 22:24
2
«Тоттенхэм» хочет подписать Лингарда летом
2022.01.11 18:37
«МЮ» не отпустит Лингарда в «Вест Хэм» зимой. В лондонском клубе видят конкурента за место в топ-4 АПЛ
2022.01.03 17:29
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