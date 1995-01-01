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    Рангник подтвердил, что «МЮ» не отпустил Лингарда из-за ситуации с Гринвудом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о несостоявшемся уходе из клуба полузащитника Джесси Лингарда.

    «Три недели назад Джесси не собирался покидать команду, но потом передумал. Я разговаривал с ним, и он мне все объяснил. Ему нужно игровое время, чтобы поехать на чемпионата мира.

    Я сказал Лингарду, что если он найдет подходящий вариант, а клубы договорятся между собой, то разрешу ему уйти.

    Но затем произошли события, которые все изменили. Ситуация с арестом Гринвуда? Да, в некотором смысле это оказало влияние. Но также с нашим клубом ни одна заинтересованная сторона не пришла к договоренности», – сказал Рангник.

    • Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
    • Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.

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    Источник: Mirror

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