Рангник подтвердил, что «МЮ» не отпустил Лингарда из-за ситуации с Гринвудом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о несостоявшемся уходе из клуба полузащитника Джесси Лингарда.

«Три недели назад Джесси не собирался покидать команду, но потом передумал. Я разговаривал с ним, и он мне все объяснил. Ему нужно игровое время, чтобы поехать на чемпионата мира.

Я сказал Лингарду, что если он найдет подходящий вариант, а клубы договорятся между собой, то разрешу ему уйти.

Но затем произошли события, которые все изменили. Ситуация с арестом Гринвуда? Да, в некотором смысле это оказало влияние. Но также с нашим клубом ни одна заинтересованная сторона не пришла к договоренности», – сказал Рангник.