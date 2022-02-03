Рангник подтвердил, что «МЮ» не отпустил Лингарда из-за ситуации с Гринвудом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о несостоявшемся уходе из клуба полузащитника Джесси Лингарда.
«Три недели назад Джесси не собирался покидать команду, но потом передумал. Я разговаривал с ним, и он мне все объяснил. Ему нужно игровое время, чтобы поехать на чемпионата мира.
Я сказал Лингарду, что если он найдет подходящий вариант, а клубы договорятся между собой, то разрешу ему уйти.
Но затем произошли события, которые все изменили. Ситуация с арестом Гринвуда? Да, в некотором смысле это оказало влияние. Но также с нашим клубом ни одна заинтересованная сторона не пришла к договоренности», – сказал Рангник.
- Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.
Источник: Mirror