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  • Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»

Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»

16 июня, 22:22

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев получит шанс закрепиться в составе «Челси».

Он присоединится к лондонской команде не раньше 12 августа. В этот день ему исполнится 18 лет.

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо даст игроку несколько недель, чтобы внимательнее изучить его качества.

Ближе к концу летнего трансферного окна будет определено – останется Сатпаев в «Челси» или уйдет в аренду в «Страсбур».

  • Форвард выкуплен за 2,4 миллиона евро + бонусы.
  • В его активе 24 гола и 10 ассистов в 57 матчах за главную команду «Кайрата».
  • За сборную Казахстана Сатпаев провел 8 игр и отличился 1 забитым мячом.

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Источник: Jeunes Footeux
Англия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Челси Сатпаев Дастан Алонсо Хаби
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