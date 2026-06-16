Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев получит шанс закрепиться в составе «Челси».
Он присоединится к лондонской команде не раньше 12 августа. В этот день ему исполнится 18 лет.
Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо даст игроку несколько недель, чтобы внимательнее изучить его качества.
Ближе к концу летнего трансферного окна будет определено – останется Сатпаев в «Челси» или уйдет в аренду в «Страсбур».
- Форвард выкуплен за 2,4 миллиона евро + бонусы.
- В его активе 24 гола и 10 ассистов в 57 матчах за главную команду «Кайрата».
- За сборную Казахстана Сатпаев провел 8 игр и отличился 1 забитым мячом.
Источник: Jeunes Footeux