Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»

Андрей Канчельскис рассказал о знакомстве с Криштиану Роналду и напомнил, в чем он превосходит португальца.
«Я с Роналду пересекался в Москве, когда они играли в финале ЛЧ против «Челси». Я тогда приезжал к Фергюсону в отель, привозил икру.
Поздравил их с победой в Лиге чемпионов, а Криштиану нормальным парнем оказался. Пообщался с ним, мне было приятно, ведь он знал, что я играл в «Манчестере».
Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а его – нет. В чем-то я его обошел. Может быть, он видел нарезки моей игры, но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000», – заявил Канчельскис.
- Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год.
- Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»