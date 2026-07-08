Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»

Андрей Канчельскис рассказал о знакомстве с Криштиану Роналду и напомнил, в чем он превосходит португальца.

«Я с Роналду пересекался в Москве, когда они играли в финале ЛЧ против «Челси». Я тогда приезжал к Фергюсону в отель, привозил икру.

Поздравил их с победой в Лиге чемпионов, а Криштиану нормальным парнем оказался. Пообщался с ним, мне было приятно, ведь он знал, что я играл в «Манчестере».

Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а его – нет. В чем-то я его обошел. Может быть, он видел нарезки моей игры, но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000», – заявил Канчельскис.