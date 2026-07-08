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  • Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»

Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»

Сегодня, 13:38
4

Андрей Канчельскис рассказал о знакомстве с Криштиану Роналду и напомнил, в чем он превосходит португальца.

«Я с Роналду пересекался в Москве, когда они играли в финале ЛЧ против «Челси». Я тогда приезжал к Фергюсону в отель, привозил икру.

Поздравил их с победой в Лиге чемпионов, а Криштиану нормальным парнем оказался. Пообщался с ним, мне было приятно, ведь он знал, что я играл в «Манчестере».

Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а его – нет. В чем-то я его обошел. Может быть, он видел нарезки моей игры, но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000», – заявил Канчельскис.

  • Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год.
  • Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Англия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Аль-Наср Динамо Бр Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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lejnin
1783510294
Посмотрел текст гимна МЮ, я не нашёл там Канчельскиса...либо это какой-то другой гимн, либо у кого-то кукуха полетела
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R_a_i_n
1783512579
При всем уважении футболисты разного калибра.
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zigbert
1783526899
О каком гимне он говорит? Нет там его фамилии.
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