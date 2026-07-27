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  • Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»

Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»

Вчера, 21:29

«Интер» согласовал переход экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза на правах свободного агента. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Принципиальная договоренность с английским центрбеком уже достигнута. Официальные процедуры по сделке последуют в ближайшее время.

Контракт Стоунза с миланским клубом будет рассчитан до июня 2028 года.

  • В «Манчестер Сити» защитник выступал с 2016 года и выиграл с командой Лигу чемпионов, а также брал АПЛ.
  • С 2014 года Стоунз вызывается в сборную Англии.
  • 32-летний уроженец Барнсли впервые покидает родную Англию.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Интер Стоунз Джон
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