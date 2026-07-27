Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»

«Интер» согласовал переход экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза на правах свободного агента. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Принципиальная договоренность с английским центрбеком уже достигнута. Официальные процедуры по сделке последуют в ближайшее время.

Контракт Стоунза с миланским клубом будет рассчитан до июня 2028 года.