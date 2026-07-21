Один из ведущих игроков может уйти из сборной Аргентины

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что думает об уходе из национальной команды после ЧМ-2026.

«Я мечтал о том, что мы снова победим, мечтал привезти [кубок мира] в Аргентину и снова войти в историю.

Эту боль трудно объяснить, остается лишь размышлять о многом, увидеть, как время идет вперед, и подумать – не пора ли сделать шаг в сторону.

Мне действительно жаль, я изо всех сил старался помочь своей стране и своим товарищам», – написал вратарь.

В финале ЧМ-2026 Аргентина проиграла Испании (0:1).

33-летний Мартинес ранее выиграл с национальной командой ЧМ-2022, Финалиссиму-2022 и Кубки Америки в 2021 и 2024 годах.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе