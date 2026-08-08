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Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино

8 августа, 10:17
4

ФИФА отвергла обвинения The Telegraph в адрес президента организации Джанни Инфантино о предполагаемой связи с сотрудницей УЕФА.

  • Ранее британское издание сообщило, что УЕФА выплатил шестизначную компенсацию женщине, которую назвали любовницей Инфантино в период его работы генеральным секретарем организации.
  • По версии The Telegraph, функционер повысил сотрудницу в должности во время их отношений, увеличил ей зарплату на 30 процентов, а после ее ухода оплатил обучение по программе MBA стоимостью около 45 тысяч фунтов в год.
  • Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года, ранее он занимал пост генерального секретаря УЕФА с 2009 по 2016 год.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино решительно не принимает эти обвинения. Они полностью не соответствуют действительности/ Это все клевета.

Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА не подавал жалоб на поведение господина Инфантино, поскольку не было ни одного инцидента с его участием.

Все действия организаций, связанные с сотрудниками, включая увольнения и выплаты компенсаций, всегда утверждались соответствующими руководителями в соответствии со всеми правилами», – сказал представитель ФИФА.

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Источник: The Telegraph
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (4)
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Просто-333
1786175275
Раз начали оправдываться, значит не было дыма без огня
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IVANRUS777
1786180735
Наши чиновники читают эту новость усмехаются и думают: "На 30% зарплату повысил и в должности поднял и оправдывается ещё. Я вот своей завод, гаражный комплекс и элитную недвижку в центре города отписал и это только за вчерашний день и оправдываться не собираюсь"
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subbotaspartak
1786181544
Было... Не было... неважно уже, ворота обмазали нечистотами, вход неприятен, Инфантина войти не может...
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crf57
1786184789
Знатно он подлизал ТРАМПУ!
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