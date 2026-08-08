Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино

ФИФА отвергла обвинения The Telegraph в адрес президента организации Джанни Инфантино о предполагаемой связи с сотрудницей УЕФА.

Ранее британское издание сообщило, что УЕФА выплатил шестизначную компенсацию женщине, которую назвали любовницей Инфантино в период его работы генеральным секретарем организации.

По версии The Telegraph, функционер повысил сотрудницу в должности во время их отношений, увеличил ей зарплату на 30 процентов, а после ее ухода оплатил обучение по программе MBA стоимостью около 45 тысяч фунтов в год.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года, ранее он занимал пост генерального секретаря УЕФА с 2009 по 2016 год.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино решительно не принимает эти обвинения. Они полностью не соответствуют действительности/ Это все клевета.

Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА не подавал жалоб на поведение господина Инфантино, поскольку не было ни одного инцидента с его участием.

Все действия организаций, связанные с сотрудниками, включая увольнения и выплаты компенсаций, всегда утверждались соответствующими руководителями в соответствии со всеми правилами», – сказал представитель ФИФА.