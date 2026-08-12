Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов заявил о конфликте междуу главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым и генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.

«Уже пошла такая информация, что там война идeт между Ротенбергом и Галактионовым. И уже дошло до того, что там кто-то 100% уйдeт. Не знаю только кто. Гурцкая-то всe знает, он всe по полкам уже разложил. На Баринова наехали, что он призывает всех бежать оттуда. Они уже действительно начинают бежать. Батраков в Турцию собрался… Этот в «Зенит» собрался, Карпукас», – сказал Бубнов.