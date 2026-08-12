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Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»

12 августа, 12:53
4

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов заявил о конфликте междуу главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым и генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.

«Уже пошла такая информация, что там война идeт между Ротенбергом и Галактионовым. И уже дошло до того, что там кто-то 100% уйдeт. Не знаю только кто. Гурцкая-то всe знает, он всe по полкам уже разложил. На Баринова наехали, что он призывает всех бежать оттуда. Они уже действительно начинают бежать. Батраков в Турцию собрался… Этот в «Зенит» собрался, Карпукас», – сказал Бубнов.

  • Срок контракта 42-летнего Галактионова с «Локомотивом» рассчитан до конца 2028 года.
  • Команда занимает в РПЛ 13-е место с 2 очками после 3 туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Галактионов Михаил
Комментарии (4)
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Garrincha58
1786530015
Ничего страшного помирятся
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Cleaner
1786530817
Правление РОТЕНБЕРГОВ к хорошему не приводит...((((((((((((
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...уефан
1786530968
...финансовый партизан-Ротенберг и галактический мыслитель-Мих.Мих. пускают паровоз под откос...
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ScarlettOgusania
1786536354
Бубен застрял в шальных 90-х со своими формулировками, милые бранятся - только тешатся, а потом чешутся...🤣
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