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    Михаил Галактионов

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Михайлович
    Фамилия Галактионов
    Команды Локомотив, Россия (мол.)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 мая 1984
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Локомотив 2 : 1 Урал Товарищеские матчи
    22.02.2023 Локомотив 0 : 1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала
    27.02.2023 Спартак 4 : 2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала
    04.03.2023 Ростов 1 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур
    11.03.2023 Ахмат 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 3 3 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.01.2023 Сочи 0 : 2 Локомотив
    22.01.2023 Локомотив 2 : 1 Родина
    12.02.2023 Локомотив 2 : 1 Урал
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