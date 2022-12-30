Михаил Галактионов
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Галактионов
|Команды
|Локомотив, Россия (мол.)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 мая 1984
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Галактионов
|Команды
|Локомотив, Россия (мол.)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 мая 1984
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Локомотив
|2 : 1
|Урал
|Товарищеские матчи
|22.02.2023
|Локомотив
|0 : 1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|27.02.2023
|Спартак
|4 : 2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|04.03.2023
|Ростов
|1 : 3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|11.03.2023
|Ахмат
|0 : 1
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 19 тур