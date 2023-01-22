Михаил Галактионов - статистика
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Галактионов
|Команды
|Локомотив, Россия (мол.)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 мая 1984
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Галактионов
|Команды
|Локомотив, Россия (мол.)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 мая 1984
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.03.2023
|Акрон
|1(7) : 1(6)
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|18.03.2023
|Локомотив
|3 : 2
|Краснодар
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|Пари НН
|0 : 4
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|09.04.2023
|Локомотив
|1 : 2
|Зенит
|Россия. Премьер-лига, 22 тур