Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Михаил Галактионов - статистика

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Михайлович
    Фамилия Галактионов
    Команды Локомотив, Россия (мол.)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 мая 1984
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.03.2023 Акрон 1(7) : 1(6) Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала
    18.03.2023 Локомотив 3 : 2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 Пари НН 0 : 4 Локомотив Россия. Премьер-лига, 21 тур
    09.04.2023 Локомотив 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 3 3 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.01.2023 Сочи 0 : 2 Локомотив
    22.01.2023 Локомотив 2 : 1 Родина
    12.02.2023 Локомотив 2 : 1 Урал
    • Читайте нас: 