Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков согласился с позицией РФС в споре ФИФА и УЕФА.

Джанни Инфантино хотел продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.

Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

Позднее президент ФИФА заявил об отказе от скандального проекта.

– Насколько правильно поддерживать бойкот УЕФА против ФИФА, когда они нас не возвращают?

– Мы не их поддерживаем, а футбол – в этом большая разница. Нельзя же относиться к ФИФА, УЕФА и другим большим организациям так: «Ты мне дал – я тебя поддержу, не дал – не поддержу». Это не позиция.

Позиция РФС абсолютно ясна и понятна и состоит в том, чтобы сохранить ценности футбола. Футбол должен управляться футболистами, тренерами, клубами и федерациями, а не какими-то инвесторами, частными лицами со стороны и акционерными компаниями. Должны быть футбольные люди.

РФС выступает за это. Они не делают так: «Вы нас не допускаете, значит, мы вас проигнорируем». ФИФА тоже нас допустила, дала какую-то конфетку – молодежь в Азербайджане играла. Значит, будем поддерживать ФИФА? Это что за позиция такая?

РФС занимает правильную, принципиальную, очень жесткую и внятную позицию. Это и в целом, и по существу правильно. Они поддерживают принципиальную позицию по защите футбола от коммерсантов и нефутбольных людей.