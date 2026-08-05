Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку своей кандидатуры на переизбрание. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, решающий матч турнира планируется организовать в Касабланке на арене вместимостью 115 тысяч зрителей, а не на мадридском «Сантьяго Бернабеу», как предполагалось ранее.

Инфантино также пытается заручиться поддержкой ряда других национальных федераций на фоне кризиса, вызванного его инициативой по продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.