Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку своей кандидатуры на переизбрание. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, решающий матч турнира планируется организовать в Касабланке на арене вместимостью 115 тысяч зрителей, а не на мадридском «Сантьяго Бернабеу», как предполагалось ранее.
Инфантино также пытается заручиться поддержкой ряда других национальных федераций на фоне кризиса, вызванного его инициативой по продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.
- Чемпионат мира 2030 года впервые в истории пройдeт сразу в шести странах.
- В честь столетия турнира стартовые матчи примут Аргентина, Уругвай и Парагвай, а основная часть соревнования состоится в Испании, Португалии и Марокко.
- Инфантино уже ищут замену.
Источник: The Times