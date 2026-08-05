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  • Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой

Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой

Вчера, 22:09
2

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку своей кандидатуры на переизбрание. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, решающий матч турнира планируется организовать в Касабланке на арене вместимостью 115 тысяч зрителей, а не на мадридском «Сантьяго Бернабеу», как предполагалось ранее.

Инфантино также пытается заручиться поддержкой ряда других национальных федераций на фоне кризиса, вызванного его инициативой по продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.

  • Чемпионат мира 2030 года впервые в истории пройдeт сразу в шести странах.
  • В честь столетия турнира стартовые матчи примут Аргентина, Уругвай и Парагвай, а основная часть соревнования состоится в Испании, Португалии и Марокко.
  • Инфантино уже ищут замену.

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Источник: The Times
Чемпионат мира Марокко Инфантино Джанни
Комментарии (2)
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рылы
1785957757
дезёув использованный. настолько давно затёрт, что лысым стал ещё до избрания в 2016.
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САДЫЧОК
1785959732
Прохвост! Следующий Чемпионат Мира будет смотреть в заведении, куда его поместит его дружбан Трамп.
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