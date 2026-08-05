Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в серии пенальти (5:4) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Основное время встречи завершилось со счeтом 1:1.
Игра прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре. Счeт на 66-й минуте открыл полузащитник хозяев Даниил Уткин. Грозненцы ушли от поражения в добавленное время – на третьей компенсированной ко второму тайму минуте отличился защитник «Ахмата» Максим Самородов.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались краснодарцы – 5:4.
В группе B также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел». Ранее в первом туре динамовцы на выезде переиграли «Факел» со счeтом 1:0.
Россия. Кубок. Группа B. 1 тур
Краснодар - Ахмат - 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, по пенальти 5:4)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Уткин, 66; 1:1 - М. Самородов, 90+3.
Источник: «Бомбардир»