Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в серии пенальти (5:4) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Основное время встречи завершилось со счeтом 1:1.

Игра прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре. Счeт на 66-й минуте открыл полузащитник хозяев Даниил Уткин. Грозненцы ушли от поражения в добавленное время – на третьей компенсированной ко второму тайму минуте отличился защитник «Ахмата» Максим Самородов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались краснодарцы – 5:4.

В группе B также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел». Ранее в первом туре динамовцы на выезде переиграли «Факел» со счeтом 1:0.